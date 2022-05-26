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Антикоррупционный мультфильм принес победу Дружногорской школе

Ученики Дружногорской школы признаны лауреатами областного конкурса видеороликов на антикоррупционную тематику «Мы за честную Россию без коррупции». Чествование команды состоялось сегодня в администрации Гатчинского района.

Рубрики:  Общество

Глава районной администрации Людмила Нещадим вручила участникам команды Диплом губернатора Александра Дрозденко, Благодарности главы администрации Гатчинского муниципального района, цветы и памятные подарки. Вот имена лауреатов: Валентина Дзык, Елизавета Иванова, Зарина Абдуллоева, Никита Беляков. Слова благодарности прозвучали и в адрес директора Дружногорской школы Елены Малыкиной.

Областной конкурс на антикоррупционную тематику «Мы за честную Россию без коррупции» проводится ежегодно с 2016 года. Старт конкурса традиционно был объявлен в Международный день борьбы с коррупцией – 9 декабря. В конкурсе приняли участие 514 школьников 9-11 классов, которые подготовили 210 конкурсных работ. Тематические направления: «Коррупция: проблемы и последствия», «Коррупция как проблема нравственного выбора», «Коррупция как угроза государственной и национальной безопасности». Номинации - интервью, репортаж, видеоклип и мультфильм.

Основная задача конкурса - антикоррупционное просвещение, направленное на воспитание у подрастающего поколения антикоррупционного поведения и честной гражданской позиции; повышение образовательного, культурного уровня подрастающего поколения в сфере противодействия коррупции, развитие познавательной и гражданской активности обучающихся.

На региональный этап конкурса был отобран 51 видеоролик, в их числе три работы школьников Гатчинского района из Пригородной, Веревской и Дружногорской школ. Работы оценивало жюри из числа сотрудников Ленинградского областного института развития образования, администрации губернатора и правительства Ленинградской области.

Авторы 9 лучших видеороликов признаны победителями и лауреатами конкурса. Среди них – ученики Дружногорской школы, которые представили в номинации «Мультфильм» ролик по тематическому направлению «Коррупция как проблема нравственного выбора».

 