В Гатчине пройдет «Библионочь»

Акция «Библионочь» стартует 27 мая – предварительные мероприятия пройдут под названием «Библиосумерки». Межпоселенческая центральная районная библиотека имени Пушкина в Гатчине подготовила программу «Радуга народной культуры...», в которую войдут познавательные и увлекательные викторины о литературе, поэтические и музыкальные мгновения, встреча с Муми-Троллями, литературные выставки, инсталляции, творческие площадки и мастерские, кинопоказы, увлекательные мастер-классы и анимационная программа. Ламповская сельская библиотека проведет историко-краеведческий час «Старообрядческие книги».

28 мая взрослых и детей ждут увлекательные мероприятия в региональных библиотеках. Сяськелевская сельская библиотека даст советы «деда-кукловеда» и проведет мастер-класс «Куклы-обереги».

В библиотеке-филиале №2 в Гатчине в 18:00 «Библионочь» откроется мастер-классом для взрослых и детей «Это же куколка!» На мастер-классе гости будут мастерить традиционную тряпичную куклу. Также состоится встреча с Вячеславом Мизиным – действительным членом Русского Географического Общества, путешественником, автором множества книг. Известный гатчинский эколог Людмила Чиринскайте приглашает на лирическую композицию «Дурманный запах трав»: легенды и чудесные истории о растениях. Гости смогут принять участие в КВИЗе «Гармония мистики и реальности». В паузах между выступлениями гости насладятся великолепным вокалом Екатерины Терентьевой и смогут полюбоваться выставкой детских творческих работ «Здесь живут чудеса», ребят из детского сада №1.







