Ленинградцев – более 2 миллионов!

По информации Росстата, в Ленинградской области 1 млн 346 тысяч ― городское население, 655 тысяч – сельское.

Согласно первым предварительным результатам Всероссийской переписи населения, Ленинградская область вошла в число регионов России, где по сравнению с переписью 2010 года численность населения увеличилась ― с 2010 по 2021 год рост составил 16,5%.

Сегодня регион находится на 6 месте по росту численности населения относительно Всероссийской переписи населения 2010 года, эта позиция выше крупных мегаполисов ― Санкт-Петербурга (7 место) и Москвы (11 место).

Напомним, Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Окончательные итоги переписи будут подведены и опубликованы до 31 декабря 2022 года.

До конца 2022 года Росстат ежемесячно будет выпускать итоги по разным темам и направлениям. В июне будет получена окончательная численность населения по стране и по всем муниципальным образованиям каждого региона. В сентябре будет опубликована информация о поло-возрастном составе, образовании, национальностях и владении языками, в октябре ― данные о миграции и коренных малочисленных народах, в ноябре ― о рождаемости и о составе домохозяйств, а к декабрю ― информация о жилищных условиях и о характеристиках рабочей силы.