Татьяна Ермаченкова, воспитанница прославленного гатчинского тренера Олега Дмитриевича Баканова, завоевала серебро в прыжках в высоту (1.91 см), уступив лишь Олимпийской чемпионке Марии Ласицкене (1.94 см).

- В секторе у нас было девять человек, все они – сильнейшие спортсменки страны во главе с Олимпийской чемпионкой Марией Ласицкене, - поделился тренер Олег Дмитриевич Баканов. - В секторе выступали также чемпионка России прошлого года Мария Кочанова, чемпионка Европы среди юниоров Наталья Спиридонова. По ходу турнира Татьяна даже лидировала, взяв высоту 1.91 см со второй попытки. Ласицкене эта высота покорилась с третьей. Следующую высоту 1.94 см Олимпийская чемпионка взяла со второй попытки, а Ермаченкова не смогла преодолеть этот рубеж и стала серебряным призером с личным рекордом. Бронза по итогам соревнований у Натальи Спиридоновой. Выступление оцениваем на «пять». Для Татьяны этот старт стал открытием соревновательного сезона. Впереди еще несколько крупных стартов.