Удивительное – рядом!

Необычные уроки географии прошли для учеников 5-1, 5-2, 6-1 и 6-2 классов в Санкт Петербурге в музее Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского.

Ребята были поражены количеством и разнообразием образцов горных пород и минералов, собранных на территории нашей страны. Экскурсовод рассказал, что коллекция этого музея содержит около миллиона экспонатов, из которых только 80 тысяч выставлено на стендах.

Конечно, за один урок сложно увидеть все их сразу. Поэтому останавливались только у «самых-самых». Например, у огромного кристалла соли, у пробирок с разноцветной нефтью, у муляжей самых больших в мире алмазов и самородков золота.

Трудно было поверить, что висящая на стене огромная яркая карта СССР площадью почти 27 квадратных метров, с реками, озерами, горами и железными дорогами, тоже создана из природного материала - из 45000 пластин драгоценных и полудрагоценных камней! Ее в технике мозаики выполнили наши мастера к Международной выставке 1934 года в Париже. Населенные пункты на карте обозначены позолоченными серебряными звездами со вставками из искусственных рубинов. Еще один супер-экспонат геологоразведочного музея впечатляет не меньше, чем карта – это настоящий скелет динозавра. Всем ребятам захотелось рядом с ним сфотографироваться.

После геологического музея ребята посетили подводную лодку «Народоволец» - филиал Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого. И это тоже были уроки, но только уже уроки ОБЖ и физкультуры. Уроки-экскурсии вели бравые морские офицеры, имеющие большой опыт службы на флоте. Их с большим вниманием слушали притихшие мальчишки, хотя девчонкам было тоже интересно.

Пройдя по всем отсекам подводной лодки, ребята представили жизнь ее экипажа. Больше всего их удивило отсутствие обычных дверей и очень маленькие подвесные кровати. Спальни там как таковой нет, койки разбросаны по всей лодке. Кровати висят над моторами и под самым потолком, они очень короткие, и стало понятно, почему на подводные лодки служить берут людей невысокого роста, ведь высоким в ней просто не поместиться.

Вся подводная лодка - это единый механизм, везде разные моторы и приборы, и всё это можно было потрогать и покрутить. Перебираться из отсека в отсек нужно почти ползком, взявшись за ручку над входом перекинуть ноги в другое отделение и потом встать. Ребятам, в отличие от их учителей, это давалось легко, ведь совсем недавно на уроках физкультуры они сдавали нормы ГТО. В завершение экскурсии ребят похвалили за хорошее поведение и проявленный интерес к морской службе.

Учителям было приятно, что на обратном пути в автобусе мало кто из ребят смотрел в телефон, большинство обсуждали увиденное или любовались видами из окон. Ведь в Петербурге и области есть на что посмотреть!

Римма Гулова, учитель географии