Во Всеволожске построят второй дом сопровождаемого проживания

На церемонии подписания соглашения был озвучен будущий проект строительства целого комплекса подобных зданий на территории бывшего аэропорта «Ржевка» во Всеволожском районе. Глава региона предложил рассмотреть возможность строительства (в рамках комплекса) домов быта для того, чтобы сироты с инвалидностью могли работать в них и оказывать услуги жителям.

— В Ленинградской области успешно реализуется социальный проект, который мы называем «Дорога к дому»: его цель ― дать возможность молодым людям с инвалидностью не только получить профессию, но и научиться жить самостоятельно. Уже построенный в апреле Дом сопровождаемого проживания стал настоящим местом притяжения для ребят. Здесь они получают опыт самостоятельной жизни, приобретают и развивают навыки самообслуживания и коммуникации, чтобы двигаться дальше. Мы намерены оказывать всестороннее содействие и поддержку в строительстве второго Дома сопровождаемого проживания, ― подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на церемонии подписания соглашения.

— В своей благотворительной деятельности наша компания делает особый акцент на помощи малозащищенным, с социальной точки зрения, гражданам, — заявил Андрей Молчанов, генеральный директор «Группы ЛСР», крупнейшего строительного холдинга Северо-Запада. — Мы уже построили четыре Дома сопровождаемого проживания в родном регионе. Такие проекты радикально меняют жизнь их обитателей, открывают для людей с ограниченными возможностями абсолютно новые горизонты. Это прекрасно понимает руководство Ленинградской области, с которым мы рады открыть новую веху нашего стратегического партнерства.

Напомним, что в апреле 2022 года в Ленинградской области был открыт первый Дом сопровождаемого проживания, построенный «Группой ЛСР». Новое трехэтажное здание расположено во Всеволожске в непосредственной близости к территории «Мультицентра социальной и трудовой интеграции». В Доме проживают сироты с инвалидностью ― выпускники Мультицентра, вовлеченные в полноценную трудовую деятельность. В доме 19 квартир со всеми удобствами и мебелью. На каждом этаже ― просторная кухня-гостиная, где проживающие готовят себе еду, совместно проводят время, принимают гостей.