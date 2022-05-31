Запретная зона вокруг аэродрома «Пушкин» скорректирована

Управление Росреестра по Ленинградской области сообщает, что филиалом Кадастровой палаты на основании документов, поступивших от органов Минобороны России, внесены изменения в Единый государственный реестр недвижимости в части зон с особыми условиями использования территорий вокруг аэродрома «Пушкин». Так, запретная зона установлена по внешнему ограждению территории военного объекта – на расстоянии 200 метров от границ земельного участка с кадастровым номером 47:23:0319002:72.

- В 2021 году Управление Росреестра по Ленинградской области, в интересах граждан, выступило с инициативой к органам Минобороны России о проведении корректировки границ запретной зоны, так как при определении ее границ не были учтены уже существующие населенные пункты. Сейчас все препятствия в оформлении права собственности и кадастрового учёта объектов, расположенных в границах зоны, устранены. Приглашаем владельцев оформлять свои участки и дома в собственность, - поясняет руководитель Управления Росреестра по Ленинградской области Игорь Шеляков.

Ранее установка запретной зоны военного аэродрома «Пушкин» не позволяла оформить в собственность недвижимое имущество, расположенное в ряде населённых пунктов, СНТ и коттеджных посёлков Гатчинского района.

Подать документы на регистрацию права и кадастровый учёт можно в любом офисе МФЦ Ленинградской области, а также воспользовавшись электронными сервисами Росреестра на официальном портале rosreestr.gov.ru.