«Библионочь»: гармония реальности и мистики

Вечером 28 мая в библиотеке состоялось ключевое мероприятие года – «Библионочь-2022». Программа называлась «Приглашение в чудо», и началась она мастер-классом для взрослых и детей «Это же куколка!»

Занятие проводила известная гатчинская рукодельница Алевтина Заседателева. Главными участниками мастер-класса стали воспитанники детского сада № 1, смастерившие поделки для библиотечной выставки в честь «Библионочи». Юных авторов замечательных работ наградили книжками, и при помощи мам и под руководством мастера они изготовили традиционных тряпичных куколок-утешительниц – без единого стежка. Свои изделия ребята забрали с собой, а в библиотеке остались на выставке куклы, выполненные самой мастерицей – Алевтиной Заседателевой.

Священные рощи и сакральные камни

В семь вечера началась встреча с Вячеславом Мизиным – действительным членом Русского географического общества, путешественником, автором книг «Культовые камни и сакральные места Ленинградской области», «Сейд, каменная легенда Лапландии», «Остров Гогланд», а также множества публикаций в журналах, альманахах и сборниках. Вячеслав Мизин – автор и соавтор документальных фильмов и фотовыставок, посвящённых северным мегалитам. Настоящий знаток сейдов (священные объекты североевропейских народов), краевед, автор и ведущий экскурсий «Забытые святыни Ингерманландии в прошлом и настоящем», «Феномен сакральных мест», «Легенды острова Гогланд» и других.

Более двадцати лет Вячеслав занимается изучением почитаемых старинных мест на севере Европы: от Новгорода до Мурманска и от Исландии от Урала. Это священные камни и рощи, целебные источники.

- В конце 90-х я увлекся краеведением и наткнулся на такую категорию памятников, как камни-следовики. Тогда я решил заняться изучением этого малоизвестного вопроса, – рассказывает Вячеслав. – Первая находка была сделана возле деревни Аропаккузи недалеко от Гатчины. Там был найден камень-следовик с отпечатком, похожим на след человека. Я стал изучать подобные объекты и выяснил, что этот культурный пласт еще только предстоит исследовать. В частности, это касается Ижорского плато, на котором стоит Гатчина.

- Как вы изучаете эти камни?

- Многопланово. Изучаю все источники – если они есть, топонимику, старые шведские карты. Опрашиваю местных жителей. Любопытную информацию дает специализированная картография, геологические карты. Если попадается совсем загадочный объект, изучаю с помощью соотнесения: ищу аналоги, с которыми провожу параллели. Тут важен археологический контекст: что за культуры здесь были, в какие времена.

- Какие сакральные, почитаемые древними места удалось найти в нашем районе?

- На Ижорском глинте (протяженный крутой обрыв на равнинах) массово встречаются чашечные камни и священные рощи – согласно шведским картам XVII века. Эту работу я начал в 2015 году, долго не удавалось найти что-нибудь интересное, и только в этом году зимой при изучении некоторых карт из Стокгольмского королевского архива мы с коллегами наконец-то наткнулись на отметки священных рощ.

Кроме того, на нашей земле сделаны интересные находки, относящиеся к временам Римской империи. Это древняя, не славянская культура, оставившая много следов. Наиболее подходящее предположение, что здесь жили предки води, эстонцев.

- А за границей?

- За границей я исследовал каменные лабиринты в Исландии. Основной интерес сейчас представляет наше Беломорье, каменные сложения в Швеции, на Финском заливе, включая Финляндию.

…На встрече с гостями «Библионочи» Вячеслав Мизин представил результаты своих находок за последние несколько сезонов. Он рассказал о найденных в 2019 году недалеко от Копорья на глинте Ижорской возвышенности камнях-чашечниках.

- Чашки на камнях – очень специфическая вещь, – поясняет исследователь. – Выглядят они так: обычный валун, а сверху в нем – небольшое углубление в виде чаши, диаметром около семи сантиметров и глубиной 2-4 см. Его рукотворное происхождение не вызывает сомнений: чаши отшлифованы, и это не речная и не воздушная эрозия. Эти чашечные углубления – древнейший способ работы человека с камнем. Самые первые такие чаши археологи находят в пещерах палеолита – во Франции и в Северной Индии.

Мы не можем сказать точно, для чего эти углубления высверливались в палеолите. Но можно утверждать, что на протяжении всей истории человечества люди делали такие углубления в камнях. Археологические находки Ижорской возвышенности датируются I, II, III веком нашей эры.

…По мнению Вячеслава Мизина, в чаши ничего не наливали – важен был сам процесс изготовления чаши. И связано это с культовым обрядом, посвященным плодородию: высверливание чаши в камне – имитация помола зерна.

В этом году исследователю удалось, наконец, найти на старинных шведских картах священные рощи, сохранившиеся до наших дней. Сейчас они выглядят как обычные перелески.

- Мы их соотнесли с современной картой и пришли к выводу, что это кладбища, – говорит Вячеслав Мизин. – Кладбища с каменными крестами. И в Новгородских грамотах 1530-1540 годов упоминается, что местные жители хоронили своих усопших не на церковном погосте, а в священных рощах. Получается, что кладбищам, которые сейчас действуют в этих деревнях, как минимум, лет шестьсот. Более того, они наследуют традиции священных рощ Средневековья. Это подтверждается шведской картографией и находками новгородских каменных крестов, которые ставили еще до шведов. Практически, языческие объекты используются до сих пор, хоть и с христианскими обрядами.

На мой взгляд, здесь играла роль не столько идеология, сколько экономика: хоронить возле деревни было дешевле, нежели везти на церковный погост за много миль. На Ижорском плато таких священных рощ выявлено пять.

Подводя черту, Вячеслав Мизин отметил, что наш край хранит еще много неразгаданных тайн. И даже в таком хорошо исследованном месте, как, например, Копорье, по сей день встречаются интересные находки, дошедшие до нас из глубины веков.

Как заставить бесов плакать

После разговора о сакральных местах гостей «Библионочи» ждала небольшая блиц-викторина о магических существах из древнерусских легенд, а затем известный гатчинский биолог и эколог Людмила Ивановна Чиринскайте пригласила всех на лекцию «Дурманный запах трав» – о легендах и чудесных историях о растениях.

Речь шла о магических цветах и травах, которые могут творить чудеса. Например, о растениях, которые борются с нечистью. В частности, плакун-трава. Высокое растение со стреловидным соцветием сиреневого цвета. Растет оно по берегам водоемов и часто «плачет», выделяя капли. По свидетельству очевидцев, может заставить бесов плакать. К плакун-травам относится и чертополох – название говорит само за себя. Также чертополох помогает скорбящим. Раньше его заливали воском, закладывали в ладанку и носили как оберег. А кто держал дома скотину, держал его под стрехой в хлеву – для благополучия.

С темными силами также борется горькая полынь. Перед Троицей, накануне Ивана-Купалы, рядом с водоемами часто появляются русалки. Они опасны: могут заманить в омут, утопить, защекотать. Поэтому в любой венок, который плетется на Ивана-Купалу, обязательно вплетается полынь – для защиты от темных сил.

У кого бессонница – тому поможет сон-трава. Согласно поверьям, она лечит от заикания и работает как снотворное. Существует легенда, что медведь, прежде чем отправиться в спячку, лизнет как следует корневище сон-травы – и засыпает до весны. Это одно из немногих магических растений, которое действительно обладает седативным эффектом.

Царь-травой считался петров крест: растение-паразит с медовыми цветами, на которые слетаются шмели. Корни его действительно напоминают крест. Считается, что царь-трава оберегает от любых напастей.

За все, что связано с любовью и приворотным зельем отвечает одолень-трава. Она же белая кувшинка. С ней связано очень много легенд. Если верить скандинавам, в кувшинке живут эльфы. У древних римлян благодаря кувшинке чудовище заманило красавицу. В Древней Греции прекрасная нимфа утопилась из-за несчастной любви к Гераклу – и на воде появился прекрасный белый цветок.

Бедная нимфа не знала, что существует трава забвения родом из Египта. Ученые считают, что это либо опиум, получаемый из мака, либо египетская настойка пустынной полыни, которая тоже обладает свойствами антидепрессанта. Но не путайте траву забвения с дурман-травой.

Приводя высказывания историков и этнографов, изучавших магические травы, Людмила Чиринскайте отметила, что эти растения интересны биологу с исследовательской точки зрения.

- Оказалось, что магические травы можно найти буквально у порога дома, – сказала Людмила Ивановна. – Но главное в этих легендах – традиции. Народ ничего не делает просто так. И если поверья дожили до сегодняшнего дня, значит, есть в них рациональное зерно.

…Завершилась 11-я по счету «Библионочь» игрой «Гармония мистики и реальности». Тот, кто этой гармонии достиг, может считать себя счастливцем.

Екатерина Дзюба