Гатчина принимает фестиваль детства

Первый день лета подарил прекрасную солнечную погоду. Участников праздника тепло приветствовали заместитель председателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов, депутат Госдумы РФ Ольга Занко, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим и Уполномоченный по правам ребенка в Ленобласти Тамара Литвинова.

Массу положительных эмоций доставила школьникам веселая концертно-игровая программа. Здесь были и клоуны, и мастер-классы, и танцевальные флешмобы, и интерактивные игры.

В помещениях ДК кипела интеллектуально-творческая работа для умников и умниц. В рамках Фестиваля детства прошел инклюзивный детско-юношеский фестиваль-конкурс «Город моей мечты. Трансформация» и литературный квиз «Я – автор!».

Также в честь праздника были подведены итоги двух областных творческих конкурсов. Среди награжденных звучали имена школьников из Гатчинского района – Вероника Черноусова (центр «Дарина»), Ульяна Крылова (Веревская школа), Олег Комиссаров (Кобринская школа), Ева Ляпчикова (Гатчинская школа №4), Нина Азоян (Таицкая школа), Валерия Никитенко (Гатчинский лицей №3), Альбина Исламова (Гатчинская школа №2), Александра Борзова (Пригородная школа), Кирилл Морозов (центр «Доброслава), а также Веронпка Васильева, Наталья Архиреева, Дарья Амирова, Ульяна Гурьева(Центр культуры, досуга и творчества г. Коммунар).

Татьяна Можаева