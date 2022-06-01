Как не потерять молодёжь

Очередное заседание комиссии по вопросам местного самоуправления, развития гражданского общества, межнациональным и межконфессиональным отношениям, взаимодействия с общественными организациями было посвящено теме «Религиозное просвещение в Гатчинском муниципальном районе. Православие». Обсуждались вопросы использования воспитательного потенциала Русской Православной Церкви в образовательных учреждениях и ее роли в воспитании подрастающего поколения. В работе комиссии приняла участие председатель Общественной палаты Гатчинского района Елена Вахрина. Вел заседание председатель комиссии Игорь Королев.

Член комиссии Общественной палаты, ответственный за связи с общественностью Гатчинской епархии, иерей Александр Аносов рассказал об итогах встречи руководителей муниципальных Общественных палат и областной Общественной палаты со священнослужителями Русской Православной Церкви на тему: «О роли Русской Православной Церкви в консолидации общества в условиях агрессии Запада против России».

По его мнению, встреча была интересной и полезной. Разговор шел о воспитании подрастающего поколения, участии в процессах образования и формирования личности. Практически все участники встречи признавали, что упущено время, и какое-то поколение уже потеряно. Сейчас нужно экстренно исправлять ситуацию. Подростковая преступность не возникает просто так сама по себе на пустом месте. Она основывается на нарушении норм общепринятой исторически сформированной этики и морали.

- Мы не пытаемся заключить кого-то в какие-то определенные религиозные рамки. Мы просто рассуждаем о том, что общество не может существовать без этики и морали. И, к сожалению, рост подростковой преступности – это и есть следствие нарушения этих общепринятых в обществе норм,- сказал отец Александр.

Он отметил, что этика, мораль начинаются с того же, «с чего начинается Родина»: мы все родом из детства. Поэтому так важен вопрос образования и воспитания подрастающего поколения.

- Нужно помогать подрастающему поколению взрастать в правильных рамках этики, морали и эстетики. Без этого мы не только теряем это поколение, мы становимся соучастниками трагедии грядущего поколения, - привел общее мнение участников заседания Александр Аносов.

В теории все понятно, но сразу возникает вопрос, а как это делать в рамках существующего законодательства. Как религиозным организациям сотрудничать, к примеру, со школами, чтобы не показалось, что их представители пытаются вмешиваться в светскую жизнь граждан России. Какие есть возможности?

Ответы на эти вопросы обсуждали также заместитель главы администрации Гатчинского района по развитию социальной сферы Марк Кравчук, представители Гатчинской епархии и сферы образования.

Опытом работы поделились образовательные учреждения города Гатчины. С обзором предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-6 классах общеобразовательных школ выступил директор Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского Александр Сергеев. Также участники встречи узнали об особенностях образовательного процесса в негосударственном образовательном учреждении «Школа имени императора Александра III» и педагогической деятельности православных воскресных школ на примере церковно-приходской школы Павловского собора.

С информацией выступили юридический консультант епархиального управления Гатчинской епархии Наталья Безгина и руководитель катехизации и религиозного образования Гатчинской епархии, протоиерей Виталий Грищук.

В многонациональном и многоконфессиональном Гатчинском районе вопрос религиозного просвещения - деликатный и тонкий. Как подчеркнул председатель комиссии Игорь Королев, подобные заседания планируется провести с представителями других традиционных религиозных организаций Гатчинского района.

Татьяна Можаева