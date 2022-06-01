Как получить субсидию на развитие бизнеса?

Отбор на предоставление субсидий проводится в соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектам малого предпринимательства Гатчинского муниципального района на организацию предпринимательской деятельности, утвержденным постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 27.04.2022 №1534.

Конкурсные заявки подаются в администрацию Гатчинского муниципального района по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44.

В срок не позднее 15 календарных дней, следующих за датой окончания приема конкурсных заявок, отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации осуществляет проверку соискателей и документации на соответствие критериям и требованиям, указанным в Порядке.

Заседание конкурсной комиссии проводится не позднее 30 календарных дней после даты окончания приема конкурсных заявок. Решение о предоставлении субсидии участникам отбора принимается конкурсной комиссией по сумме набранных участником отбора баллов.

Познакомиться с Порядком предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектам малого предпринимательства Гатчинского муниципального района и перечнем документов, входящих в состав конкурсной заявки, можно на официальном сайте администрации Гатчинского муниципального района: http://radm.gtn.ru/activity/m_sr_bisnes/inf_mp/

Консультацию о проведении отбора участники отбора могут получить при личном обращении в отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Гатчинского муниципального района, расположенный по адресу: г. Гатчина, ул. Академика Константинова, д. 2, по вторникам и четвергам с 9.00 до 11.00 и с 15.00 до 17.00.