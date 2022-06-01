Как получить субсидию на развитие бизнеса?
До 10 июня 2022 г. продолжается отбор на предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектам малого предпринимательства Гатчинского муниципального района на организацию предпринимательской деятельности.
Отбор на предоставление субсидий проводится в соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектам малого предпринимательства Гатчинского муниципального района на организацию предпринимательской деятельности, утвержденным постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 27.04.2022 №1534.
Конкурсные заявки подаются в администрацию Гатчинского муниципального района по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44.
В срок не позднее 15 календарных дней, следующих за датой окончания приема конкурсных заявок, отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации осуществляет проверку соискателей и документации на соответствие критериям и требованиям, указанным в Порядке.
Заседание конкурсной комиссии проводится не позднее 30 календарных дней после даты окончания приема конкурсных заявок. Решение о предоставлении субсидии участникам отбора принимается конкурсной комиссией по сумме набранных участником отбора баллов.
Познакомиться с Порядком предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектам малого предпринимательства Гатчинского муниципального района и перечнем документов, входящих в состав конкурсной заявки, можно на официальном сайте администрации Гатчинского муниципального района: http://radm.gtn.ru/activity/m_sr_bisnes/inf_mp/
Консультацию о проведении отбора участники отбора могут получить при личном обращении в отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Гатчинского муниципального района, расположенный по адресу: г. Гатчина, ул. Академика Константинова, д. 2, по вторникам и четвергам с 9.00 до 11.00 и с 15.00 до 17.00.