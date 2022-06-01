По водной глади Оредежа

Организатором турнира выступил Районный центр детского творчества. Участниками стали 4 команды: авиамодельный кружок «Взлет» РЦДТ (рук. И.В. Демьянов, п. Сиверский), ДОСААФ (рук. В.А. Григорьев, г. Гатчина), кружок «Авиаконструирование» РЦДТ (рук. В.Г. Анохин, г.Гатчина) и «Санкт-Петербург» (рук. А.Н. Цыганов, г. СПб).

В этот день погода благоприятствовала спортсменам. Было солнечно, относительно тепло, ветер 4-6 м/сек, который создавал небольшую волну.

С демонстрационно-показательным полетом на радиоуправляемом гидросамолете выступил бывший воспитанник кружка «Взлет» Андрей Цыганов. Он продемонстрировал влет, фигуры пилотажа и посадку на воду.

Соревнования проходили по группам - младшая до 12 лет, старшая от 12 лет и выше, в три тура в двух номинациях. В ходе первой номинации необходимо было пройти базу из трех кругов с попаданием в «ворота», вторая номинация - общая гонка.

Среди участников развернулась трудная борьба за лидерство, так как даже небольшая волна захлестывала электродвигатели, и они выходили из строя. Были и столкновения, приводящие к поломке воздушных винтов, и опрокидывания моделей, но в 10-минутное рабочее время участники успевали привести в пригодность свои глиссеры и продолжать гонку.

Очень интересная конструкция глиссера была у одного из самых младших участников – 10-летнего Максима Павлова из команды ДОСААФ. Она отличалась от других широким днищем и низкой посадкой двигателя. Пусть это и привело к пониженной скорости, но зато он стабильно прошел все три тура, вызвав аплодисменты зрителей за волю к победе.

В командном зачете 1-е место заняла команда «Взлет», 2-е место - «Авиаконструровние», 3-е место - ДОСААФ.

В личном зачете в старшей возрастной группе победителями стали: 1 место – Максим Беляков, 2 место – Станислав Лобода, 3 место – Дмитрий Швецов. В младшей возрастной группе: 1 место - Марк Валиев, 2 место – Кирилл Сергеев, 3 место – Арсений Барсанов. Все победители и призеры награждены кубками, медалями и грамотами.

Большую помощь в проведении соревнований оказал Евгений Владимирович Чепчак, за что его благодарят организаторы и все участники.