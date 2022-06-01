Подарок детской поликлинике – в День защиты детей

Это полезный подарок, которого давно ждала поликлиника. Прежде всего, телевизор нужен для просвещения родителей – показывать обучающие программы. Ему приготовлено место на втором этаже, в небольшом игровом помещении на стене, чтобы мамы, ожидающие с детьми приема врача, могли смотреть видео-уроки. Например, как ухаживать за новорожденным, как самостоятельно делать ребенку массаж и т.д.

Вручая подарок, депутаты выразили искреннюю благодарность медикам за их непростой и очень нужный труд.

- Только люди, способные любить людей вообще, могут работать с детьми, – отметила Татьяна Бездетко. – Потому что с детьми все гораздо сложнее, ответственнее.

Александр Русских подчеркнул, что сейчас на врачах лежит повышенная нагрузка: не успели оправиться от пандемии, как появились беженцы с Украины, в том числе с детьми, которым тоже нужно врачебное внимание.

Депутаты осмотрели поликлинику, которая после реновации совершенно преобразилась, и обсудили давнюю мечту сотрудников – сделать пристройку, чтобы расширить площадь. Этот вопрос требует серьезной проработки.

День защиты детей – это не только весёлый праздник, но и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали достойными гражданами своей страны. Парламентарии пожелали успехов детским врачам и еще раз поздравили с праздником: «С Международным днем защиты ваших подопечных!».