Девять с половиной лет особого режима

…1 мая позапрошлого года в Сиверский отдел полиции поступило заявление от жителя деревни Выры. Ночью к нему в дом пришли неизвестные, огрели чем-то тяжелым до потери сознания и похитили ценные вещи. Пропал музыкальный центр с колонками, бензотриммер, перфораторы и другой электроинструмент, два сотовых телефона и нож в чехле. Ущерб превысил 50 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра дома оперативники обнаружили повреждения замков входной двери. Потерпевший рассказал, что в доме, где он делает ремонт, живет его знакомая с маленьким ребенком. К ней приходит няня – молодая девушка. Вечером накануне нападения к дому пришли трое незнакомых мужчин, с которыми у него произошел конфликт. Однако, когда он стал в их присутствии вызывать полицию, мужчины ушли.

А ночью он услышал лай собаки и шум. Вышел на крыльцо и увидел, как через забор с его участка вылезают двое мужчин и убегают. Через некоторое время он снова услышал шум и какой-то скрежет. Повесив на шею строительный нож в чехле, он открыл дверь и шагнул на крыльцо, придерживая нож рукой. Перед ним возник силуэт. Строитель успел спросить незнакомца, что ему надо, и тут же почувствовал сильный удар в голову и шею. Упал и потерял сознание.

Когда очнулся, лежа на земле, увидел три удалявшихся силуэта. Через некоторое время он смог подняться и обнаружил, что пропал его смартфон Samsung Galaxy J4+ и нож с чехлом, висевший на шее. Из дома похитили электроинструмент и другие ценности.

По факту разбойного нападения было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования быстро выяснилось, что к делу причастен отчим той самой няни, которая приходит в дом присматривать за ребенком. В тот день молодая мать должна была с ней расплатиться, но ей задержали аванс, и денег не было. Тогда позвонил нянькин отчим и потребовал отдать деньги. Впоследствии телефонный конфликт перешел в прикладную плоскость.

Этот отчим – Константин О., прихватив двух пьяных собутыльников, явился в Выру – за деньгами своей падчерицы. Когда хозяин начал вызывать полицию, они ретировались. А ночью вернулись. Перелезли через забор на участок и, согласно предварительной договоренности о распределении ролей, занялись каждый своим делом: один смотрел в окно дома, чтобы предупредить подельников в случае опасности, другой – Константин О. – нашел на участке топор и взломал замок входной двери в дом. Третий стоял рядом, готовый оказать помощь.

Когда хозяин открыл дверь, злоумышленники напали на него втроем. Константин ударил его сзади деревянным бруском по шее. Когда мужчина свалился без сознания, преступник нанес еще один удар – по руке.

Преступники вытащили из нагрудного кармана жертвы сотовый телефон Samsung Galaxy J4+ стоимостью 13000 рублей, подобрали с земли его строительный нож и сняли с шеи чехол.

Затем, пока один стоял и караулил, чтобы мужчина не поднялся, двое других проникли в дом через незапертую дверь и вынесли имущество: музыкальный центр с двумя акустическими колонками, бензотриммер стоимостью 7000 рублей, два перфоратора, две торцовочных пилы, шлифовальную машинку, электролобзик, еще один сотовый телефон, карту памяти, несколько флешек и прочее – всего на сумму почти 54 тысячи рублей.

Похищенное они принесли в квартиру к Константину О. в Рождествено, стали разбирать и соображать, где бы все это можно было продать. Но не успели. На следующий день после ночных событий в квартиру, где проживал гражданин О. со своей сожительницей, пришли сотрудники полиции.

Игра в прятки преступникам не удалась. В ходе осмотра квартиры оперативники нашли подозреваемых, которые пытались спрятаться от полицейских, а также похищенные вещи – все по списку из заявления о преступлении: два мобильных телефона, два перфоратора, две пилы торцовочных и т.д. У хозяина квартиры – Константина О. был изъят строительный нож, принадлежащий потерпевшему.

Всех троих взяли под стражу. Предъявили обвинение по части 3 статьи 162 УК РФ: разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, с насилием, опасным для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище.

По окончании предварительного следствия дело было передано в суд. Оказавшись на скамье подсудимых, разбойники вину свою признали частично.

34-летний Константин О., со средним специальным образованием, женатый отец двоих малолетних детей, официально не трудоустроенный, был судим четыре раза. Начал в юности, с условного срока за кражу и угон. Условный срок не сработал: года не прошло, как гражданин О. получил вторую судимость. На этот раз уже реальный срок за наркотики – шесть лет. Потом к этому добавилось две кражи. В итоге в 2018-м молодой человек вышел после отсидки на свободу. Чтобы через пару лет получить еще один срок за очередную кражу.

…При вынесении приговора суд учел семейное положение Константина О., наличие супруги и маленьких детей, отрицательную характеристику и тяжелые хронические заболевания.

Его подельники не имеют ни жен, ни детей, ни судимостей. 33-летний Сергей Н. даже работал разнорабочим. Самый младший из троих – 20-летний Дмитрий Ш. – нигде не работал, а зарегистрирован был вообще в Ивановской области. В отличие от своих подельников, он не успел нажить букет тяжких хронических заболеваний.

Суд принял во внимание тот факт, что один из подсудимых – Сергей Н., предпринял попытку загладить вину – добровольно выплатил потерпевшему 1000 рублей. Ну, чем богаты…

Многократно судимому Константину О. определили местом отбывания наказания исправительную колонию особого режима. В отношении его приятелей ограничились строгим. Каждому зачли время содержания под стражей до вступления приговора в законную силу из расчета день за день.

Гражданский иск потерпевшего о взыскании с подсудимых одного миллиона рублей в счет причиненного ему материального ущерба и морального вреда передал на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. Поскольку исковые требования потерпевшим не были уточнены, в исковом заявлении не указаны конкретные размеры материального и морального вреда, а требование о возмещении морального вреда не сформулировано в отношении каждого из подсудимых.

В итоге Гатчинский городской суд признал всех троих виновными в совершении преступления по части 3 статьи 162 УК РФ. На основании вердикта суда Сергей Н. отправился в колонию строгого режима на семь лет, Дмитрий Ш. – на семь с половиной. Константин О., чьи предыдущие «заслуги» нашли свое отражение в приговоре, получил девять с половиной лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Андрей Соколов