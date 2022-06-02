Малому Верево ― пять новых жилых кварталов

Концепцию застройки во вторник представила компания «Градстройпроект». Проектировщики предлагают построить 240 тысяч кв. м жилья в пяти кварталах, общей площадью 72,18 Га. Сейчас эти участки свободны от застройки, они расположены в 1 км от Киевского шоссе.

Все предполагаемые дома – четырехэтажные. Впрочем, проектировщик допускает размещение на основных визуальных направлениях жилых групп пространственных акцентов с повышением одной или двух секций до семи этажей для формирования разнообразной среды территории. Предполагается, что новые кварталы смогут обеспечить жильем 7742 человека, для которых проектом предусмотрены культурно-досуговый центр на 810 мест, физкультурный комплекс с бассейном, футбольное поле и четыре образовательных учреждения: две школы на 825 и 275 мест и два детских сада на 255 и 210 мест. Проект планируется реализовать в четыре этапа. Социальные объекты начнут строить уже в рамках первого.

«Сегодня нам представили хорошо продуманную концепцию малоэтажной застройки, которая не стремится выжать максимум из территории. Члены градсовета тепло встретили предложения разработчиков, однако планировочные решения еще предстоит доработать, чтобы сделать дворы более удобными для жителей. Еще один положительный момент: строительство жилья и социальной инфраструктуры синхронизировано. Уже в первом этапе разработчики предлагают построить школу, совмещенную с детским садом», ― отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.