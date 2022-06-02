Народный цирк «Гротеск»: в ритме сердцебиения

Репетиции или тренировки?

На самом деле, и то, и другое! Ведь цирк — это удивительное сочетание серьезного спорта и искусства. А еще в цирке причудливо сочетаются реальное и фантастическое, что, кстати, отразилось и в названии гатчинского коллектива - «Гротеск».

Репетиционный зал, в котором занимаются юные артисты, напоминает муравейник — все в нем кипит, бурлит, движется по каким-то своим законам, не сразу понятным стороннему наблюдателю. Здесь каждый занят своим делом. Кто-то отрабатывает акробатические номера, кто-то крутит обручи или занимается эквилибристикой, кто-то упражняется на полотнах или укрощает моноцикл. Но кто бы чем ни занимался, в определенный момент все внимание обращается в центр зала, где сложную, многоступенчатую пирамиду выстраивают акробаты. А потом, когда пирамида разбивается, каждый снова возвращается к своему делу.

Сейчас в цирке «Гротеск» Гатчинского городского Дома культуры занимается 130 детей от четырех лет и старше. С детьми работают три профессиональных педагога — Вера Чумак, балетмейстер Наталья Ткаченко, руководитель цирковой студии Екатерина Курбатова. Также с юными циркачами занимаются приглашенные педагоги по жонглированию, хореографии, воздушным номерам.

Разговор с руководителями и участниками этого коллектива показал: цирк «Гротеск» - действительно очень большая и дружная семья, единый организм, в котором каждый может проявить свой талант в полной мере и готов поддержать другого.

Главное — удивить зрителя

«Гротеск» - один из старейших коллективов города Гатчины. Он был создан в 1963 году профессиональными артистами цирка Николаем Соколовым и Тамарой Матусовой.

Николай Иванович и Тамара Ивановна организовали цирковую студию для подростков, чтобы отвлечь их от улицы. Молодые люди тренировались, участвовали в праздниках, выступали в цирках Петербурга. Коллектив не раз становился лауреатом всесоюзных конкурсов. За высокие творческие заслуги в области циркового искусства в 1965 году цирку «Гротеск» было присвоено звание народного коллектива.

- В 1983 году коллективом стал руководить мастер спорта по спортивной гимнастике и акробатике Евгений Владимирович Цурко, - вспоминает Вера Чумак. - В это же время в наш цирк из спорта пришли и новые участники. Чуть позже педагогом начала работать мастер спорта по акробатике Наталья Николаевна Ткаченко. Так коллектив усилился профессиональной спортивной подготовкой, и мы начали переходить уже на другой уровень, развивая новые направления. В 1990 году мы познакомились с цирковым коллективом из Финляндии. Сдружились, десять лет ездили друг к другу по обмену, очень много переняли друг у друга, многому научились. Открыли для себя шоу знаменитого Цирка Дю Солей, о котором в России тогда еще даже не слышали. И уже тогда, в девяностые годы, мы пошли по направлению этого цирка. Сначала ставили тематические номера, потом начали делать шоу-программы. Первую театрализованную программу мы поставили на 50-летний юбилей нашего коллектива. Потом каждый год стали делать разные тематические шоу-программы, ведь главная наша задача - удивить нашего зрителя.

Сегодня в репертуаре народного «Цирка» - более двадцати номеров, представляющих почти все основные жанры циркового искусства: воздушные, акробатические, жонглерские, оригинальные, клоунаду. «Гротеск» - постоянный участник областных, городских, районных фестивалей, праздников, смотров, благотворительных акций и марафонов. За почти шестьдесят лет своего существования коллектив принял участие более чем в 700 фестивалях и конкурсах в России, Финляндии, Эстонии, Литве, Латвии, Чехии, Белоруссии, Болгарии, Германии Арабских Эмиратах.

Зачем детям цирк?

Несмотря на то, что на сцене все номера цирка «Гротеск» выглядят очень профессионально, здесь не гонятся за какими-то супер-результатами, стремясь сделать из детей настоящих цирковых артистов. Как говорят руководители коллектива, настоящий цирк - дело сложное: жизнь у артистов кочевая, непростая во всех отношениях. Девиз «Гротеска»: «Через цирк — здоровые, красивые, счастливые!»

Кстати, главное условие для детей, которые пришли в «Гротеск», и их родителей — чтобы ребята хорошо учились в школе. И все дети здесь действительно хорошо учатся, троечников практически нет. Неудивительно, что многие поступают в самые разные вузы и получают самые разные профессии. Но есть и такие ребята, которые ушли в профессиональный цирк.

Как считают руководители коллектива, занятия в цирке дают детям многое - это и внутренняя организованность, и упорство в достижении цели, и чувство сплоченности, и умение находить общий язык с другими людьми.

А что думают об этом сами дети?

Маша, Саша и Вероника — уже опытные артисты. В коллектив пришли совсем маленькими — в три-четыре года. Теперь они девятиклассницы и настоящие спортсмены, завоевывающие призовые места в одном из поджанров жонглирования — так называемых икарийских играх.

- Цирк для меня — вдохновение и наслаждение, - говорит Вероника. - Мне нравится здесь все, к тому же занятия в цирке помогают разбавлять ежедневную рутину. Здесь я чувствую себя счастливой.

- Цирк — прежде всего это люди, которые меня окружают, мои друзья, - признается Маша. - Это положительные эмоции, которые оставляют очень приятные ощущения в сердце после тренировок. Хожу сюда с удовольствием!

- Цирк для меня — и удовольствие, и труд одновременно, - говорит Александра. - Иногда это очень напряженная работа — например, перед конкурсом. Зато после конкурса ты такой вдохновленный, дальше направляешься, стремишься к лучшему, к новым знаниям и умениям.

В икарийских играх жонглируют не руками, а ногами. Предметы для подбрасывания могут быть разными. «Все, что летает, тем и жонглируем», - говорят девочки. Иногда жонглируют и другими детьми, только маленькими. Конечно, очень важно все сделать правильно, чтобы не уронить их. Поэтому для юных артистов цирк — это еще и большая ответственность.

Достижения «Гротеска»

После «провальных» девяностых годов прошлого века российская цирковая школа стала активно возрождаться. В стране появилось много профессиональных и сильных детских коллективов, что хорошо заметно по многочисленным конкурсам разного уровня. И мы вправе гордиться нашим «Гротеском», у которого заведено: если участвовать в конкурсе, то только в борьбе за призовые места. А значит, и подготовка должна быть соответствующей — одного желания победить мало, нужны ежедневные тренировки.

Говорить о достижениях цирка «Гротеск» довольно сложно — просто потому, что придется бесконечно долго перечислять награды, среди которых есть очень престижные и значимые для коллектива.

Среди последних достижений цирка «Гротеск» - призовые места в V Международном конкурсе-фестивале детских и молодежных цирков «Все начинается с мечты». А совсем недавно, 22 мая, «Гротеск» взял Гран-при на V областном фестивале-конкурсе циркового искусства за групповой акробатический номер «Кошки-мышки» (икарийские игры). И к нему надо добавить еще три диплома лауреатов I степени и диплом III степени. Есть, чем гордиться, и есть, чем вдохновляться!

«Аритмия»

Гатчинский цирк любит давать звучные, красивые названия своим шоу. Так, например, последняя программа, премьера которой состоялась в конце апреля, называется «Аритмия».

В творчестве под словом «аритмия» понимается нарушение ритмичности в произведении — незапрограммированное автором или примененное им умышленно, в качестве особого приема. У «Гротеска» получилось и то, и другое, и... третье!

- Готовя программу, мы всегда заранее знаем, что хотим, - говорит Вера Чумак. - Готовимся тщательно. В Доме культуры очень хорошая команда, которая нам помогает — звукорежиссеры, световики, художники-декораторы. Но вот началась пандемия: нас то закрывали, то открывали. Но несмотря на вынужденные паузы, мы готовили конкурсные номера… В программе «Аритмия» мы решили показать, как мы жили все это время, как билось сердце нашего коллектива, какие качества помогли выстоять.

Программу «Аритмия» народный цирк «Гротеск» повторит 3 июня. А уже следующей весной мы обязательно увидим новую шоу-программу цирка «Гротеск» - юбилейную. «Гротеск» обещает, что она будет большой, яркой и красочной, с новыми костюмами и декорациями.

Юлия Лысанюк