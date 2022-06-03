Как получить разрешительные документы в области декларирования продукции
Декларирование является одной из обязательных форм оценки соответствия товаров, выпускаемых в обращение в России и на территории и иных стран-членов ЕАЭС. Декларация подтверждает безопасность товаров по ТР ТС или по требованиям национального законодательства.
Оценка соответствия проводится с целью предотвращения попадания на рынок продукции, которая не отвечает установленным нормам качества и безопасности.
Согласно КоАП РФ, за продажу товаров без декларации предприниматели привлекаются к ответственности в форме штрафов, конфискации предметов правонарушения из оборота и приостановления деятельности.
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Декларирование по ТР ТС
Декларация соответствия ТР ТС – это разрешительный документ, который оформляется в соответствии с требованиями технических регламентов ЕАЭС на:
- продовольственные товары, напитки;
- упаковку;
- мебель (за исключением мебели, предназначенной для детских учреждений);
- некоторые виды промышленных агрегатов и оборудования;
- парфюмерно-косметическую продукцию;
- товары легкой промышленности;
- ГСМ и моторные масла;
- средства индивидуальной защиты 1-го класса опасности;
- табачные изделия и другие товары.
Декларация ТР ТС регистрируется на срок до 5 лет (в зависимости от схемы оценки соответствия) и действует на всей территории стран, входящих в состав ЕАЭС.
Декларирование в национальной системе
Декларация в национальной системе РФ оформляется на товары, которые указаны в Постановлении Правительства № 2425, например, на:
- посуду, кухонные и столовые принадлежности;
- удобрения фосфорные, минеральные, хим. препараты для защиты растений;
- строительные растворы, смеси;
- бытовую химию в виде аэрозолей;
- порошки и моющие средства;
- лакокрасочные материалы;
- средства дезинфекции, дератизационные и дезинсекционные препараты;
- канализационные трубы (полимерные, полиэтиленовые);
- АКБ кислотные и щелочные;
- электронные системы доставки никотина (ЭСДН);
- нагреваемый табак, никотинсодержащие жидкости для ЭСДН и другие товары.
Разрешительный документ регистрируется на срок до 5 лет (в зависимости от схемы) и действует только в пределах России.
Декларирование пожаробезопасности по ФЗ №123 и ТР ЕАЭС 043
Согласно статье 64 Федерального Закона № 123 на некоторые объекты оформляется обязательная декларация пожарной безопасности. К ним относятся:
- строительные объекты, для проектной документации которых предусмотрена обязательная экспертиза;
- здания детских учреждений, имеющих спальные корпуса;
- дома для престарелых или инвалидов;
- мед. учреждения (больницы, поликлиники).
Для указанных объектов с помощью специальных расчетов производится оценка степени пожарного риска и потенциального ущерба в случае возникновения пожара.
Согласно статье 146 ФЗ № 123, пожарная декларация также оформляется на:
- некоторые виды строительных изделий и материалов, в том числе для облицовки салонов метрополитенов и ж/д вагонов (за исключением отделочных материалов, предназначенных для эвакуационных лестниц, выходов);
- ковры, ковролин и аналогичные покрытия для полов;
- ткань, предназначенную для производства спецодежды, защищающей от воздействия опасных факторов;
- воздуховоды систем предотвращения задымления;
- баннеры.
Декларирование пожаробезопасности проводится не только на уровне законодательства РФ, но и согласно договорам и актам ЕАЭС, а именно по ТР ЕАЭС 043/2017. Регламентом установлен порядок оценки технических устройств, материалов, веществ и прочих изделий, предназначенных для:
- предотвращения рисков воспламенений и возгораний;
- локализации очагов возгораний;
- ликвидации пожаров их последствий;
- предотвращения распределения по зданию токсичных и опасных продуктов горения, которые могут неблагоприятно повлиять на здоровье человека и природную среду;
- осуществления спасательных действий во время пожаров;
- сокращения рисков нанесения ущерба имуществу во время пожаров и т.д.
Особенности декларирования
В отличие от сертификации, которая может быть не только обязательной, но и добровольной, декларирование нельзя провести по инициативе предпринимателя (изготовителя / импортера). Процедура оценки осуществляется в строгом соответствии с требованиями тех. регламентов ЕАЭС и национальным законодательством РФ.
Разрешительный документ может быть оформлен на товары, выпускаемые серийно, на партию или единичное изделие.
Для регистрации декларации необходимо:
- передать образцы на испытания, получить протоколы;
- собрать доказательную базу.
Декларация оформляется в электронном виде. Для этого предприниматель должен:
1. Получить электронную подпись (квалифицированного типа – КЭП).
2. Зайти в личный кабинет на сайте ФСА (ФГИС Росаккредитации), внести все необходимые сведения, подписать документ с помощью электронной подписи.
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