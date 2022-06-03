Как получить разрешительные документы в области декларирования продукции

Оценка соответствия проводится с целью предотвращения попадания на рынок продукции, которая не отвечает установленным нормам качества и безопасности.

Согласно КоАП РФ, за продажу товаров без декларации предприниматели привлекаются к ответственности в форме штрафов, конфискации предметов правонарушения из оборота и приостановления деятельности.

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Декларирование по ТР ТС

Декларация соответствия ТР ТС – это разрешительный документ, который оформляется в соответствии с требованиями технических регламентов ЕАЭС на:

- продовольственные товары, напитки;

- упаковку;

- мебель (за исключением мебели, предназначенной для детских учреждений);

- некоторые виды промышленных агрегатов и оборудования;

- парфюмерно-косметическую продукцию;

- товары легкой промышленности;

- ГСМ и моторные масла;

- средства индивидуальной защиты 1-го класса опасности;

- табачные изделия и другие товары.

Декларация ТР ТС регистрируется на срок до 5 лет (в зависимости от схемы оценки соответствия) и действует на всей территории стран, входящих в состав ЕАЭС.

Декларирование в национальной системе

Декларация в национальной системе РФ оформляется на товары, которые указаны в Постановлении Правительства № 2425, например, на:

- посуду, кухонные и столовые принадлежности;

- удобрения фосфорные, минеральные, хим. препараты для защиты растений;

- строительные растворы, смеси;

- бытовую химию в виде аэрозолей;

- порошки и моющие средства;

- лакокрасочные материалы;

- средства дезинфекции, дератизационные и дезинсекционные препараты;

- канализационные трубы (полимерные, полиэтиленовые);

- АКБ кислотные и щелочные;

- электронные системы доставки никотина (ЭСДН);

- нагреваемый табак, никотинсодержащие жидкости для ЭСДН и другие товары.

Разрешительный документ регистрируется на срок до 5 лет (в зависимости от схемы) и действует только в пределах России.

Декларирование пожаробезопасности по ФЗ №123 и ТР ЕАЭС 043

Согласно статье 64 Федерального Закона № 123 на некоторые объекты оформляется обязательная декларация пожарной безопасности. К ним относятся:

- строительные объекты, для проектной документации которых предусмотрена обязательная экспертиза;

- здания детских учреждений, имеющих спальные корпуса;

- дома для престарелых или инвалидов;

- мед. учреждения (больницы, поликлиники).

Для указанных объектов с помощью специальных расчетов производится оценка степени пожарного риска и потенциального ущерба в случае возникновения пожара.

Согласно статье 146 ФЗ № 123, пожарная декларация также оформляется на:

- некоторые виды строительных изделий и материалов, в том числе для облицовки салонов метрополитенов и ж/д вагонов (за исключением отделочных материалов, предназначенных для эвакуационных лестниц, выходов);

- ковры, ковролин и аналогичные покрытия для полов;

- ткань, предназначенную для производства спецодежды, защищающей от воздействия опасных факторов;

- воздуховоды систем предотвращения задымления;

- баннеры.

Декларирование пожаробезопасности проводится не только на уровне законодательства РФ, но и согласно договорам и актам ЕАЭС, а именно по ТР ЕАЭС 043/2017. Регламентом установлен порядок оценки технических устройств, материалов, веществ и прочих изделий, предназначенных для:

- предотвращения рисков воспламенений и возгораний;

- локализации очагов возгораний;

- ликвидации пожаров их последствий;

- предотвращения распределения по зданию токсичных и опасных продуктов горения, которые могут неблагоприятно повлиять на здоровье человека и природную среду;

- осуществления спасательных действий во время пожаров;

- сокращения рисков нанесения ущерба имуществу во время пожаров и т.д.

Особенности декларирования

В отличие от сертификации, которая может быть не только обязательной, но и добровольной, декларирование нельзя провести по инициативе предпринимателя (изготовителя / импортера). Процедура оценки осуществляется в строгом соответствии с требованиями тех. регламентов ЕАЭС и национальным законодательством РФ.

Разрешительный документ может быть оформлен на товары, выпускаемые серийно, на партию или единичное изделие.

Для регистрации декларации необходимо:

- передать образцы на испытания, получить протоколы;

- собрать доказательную базу.

Декларация оформляется в электронном виде. Для этого предприниматель должен:

1. Получить электронную подпись (квалифицированного типа – КЭП).

2. Зайти в личный кабинет на сайте ФСА (ФГИС Росаккредитации), внести все необходимые сведения, подписать документ с помощью электронной подписи.

Декларирование – сложный процесс. Советуем делегировать его проведение / организацию специалистам «РИМТЕСТ». Обращайтесь – консультации бесплатны!