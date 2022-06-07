Чем опасна оплата подписок на западные сервисы через посредников?

Если программы VPN могут помочь с доступом к заблокированным сервисам, то с платежами и переводами дела на данный момент обстоят сложнее. Figma, Canva, Jira, Zoom, Apple Developer, Google Workplace, Dropbox, Atlassian, Google Suite Business, GitHub, Adobe, LinkedIn — вот далеко не полный список сервисов, которые сейчас нельзя оплатить картой, выпущенной на территории РФ.

Скажем прямо, официального способа оплатить привычные западные сервисы в настоящий момент нет. Однако появились фирмы-посредники, предоставляющие частные услуги оплаты за рубежом. Схема работает на честном слове и вашем личном доверии представителям этих сервисов. У кого-то есть счет в зарубежном банке, и он просто предлагает вам совершить перевод за вас или создать новый аккаунт в нужном сервисе.

Соглашаясь на услуги подобных фирм, вы берете всю ответственность на себя. Кроме того, вы заплатите существенную комиссию, потеряв на переводе по банковскому курсу. Посредники предлагают переводы за рубеж пользователям из России с комиссией от 10% до 40%.

Также в соцсетях и в Telegram-обсуждениях можно встретить сомнительные рекламные комментарии: «Передам контакты человека из Европы, очень надежного, через кого делаю сама (знаю его очень много лет). У него счет и карта в Сбербанке РФ и также в Сити Банке в Европе. Пишите в личку». Не ведитесь на подобные предложения.

Кроме того, с апреля на просторах российского даркнета стали появляться объявления о продаже доступов ко многим зарубежным цифровым сервисам — Netflix, Spotify, Megogo, Deezer и другим. Подобные «услуги» смело можно квалифицировать как мошеннические. Продажа аккаунтов запрещена - об этом сказано во всех пользовательских соглашениях сервисов.

На сегодня можно выделить 2 варианта обхода ограничений по оплате подписок:

● Владельцам Apple доступна оплата через App Store. Пополнить аккаунт App Store можно через мобильные номера некоторых операторов.

● Попросить доверенное лицо, живущее за границей, оплатить вашу подписку своей банковской картой.

«Пользоваться такими предложениями для совершения оплат за рубежом мы не советуем. В противном случае вы должны понимать, что берете на себя всю ответственность за предоставление данных своего аккаунта третьим лицам и неизвестно, как в дальнейшем может быть использована эта информация», - подчеркивает Сергей Бодров, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Сторонние компании могут запрашивать следующие личные данные для совершения платежей: электронную почту, телефон, логины, пароли и даже банковские реквизиты.

Центр цифровой экспертизы Роскачества уже рассказывал, какие российские приложения можно использовать для работы, отдыха или развлечений, и какие из них могли бы заменить зарубежные.