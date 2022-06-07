«Какое счастье, что у нас есть Пушкин…»

Пушкинский праздник на гатчинской земле - это всегда что-то особенное. Каждый год организаторы придумывают, как в очередной раз удивить и порадовать гостей.

223 года прошло со дня рождения поэта, а строки его стихов актуальны как никогда. Как будто сегодня написано стихотворение «Клеветникам России»:

«О чем шумите вы, народные витии?

Зачем анафемой грозите вы России?

Что возмутило вас? волнения Литвы?

Оставьте: это спор славян между собою,

Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,

Вопрос, которого не разрешите вы…»

Ах, карнавал!

В этом году праздник начался с яркого Пушкинского карнавала, посвященного 210-летию победы русской армии в Отечественной войне 1812 года.

Карнавальное шествие растянулось по всей улице Чкалова, от Гатчинского Дома культуры до водонапорной башни в Приоратском парке. За духовым оркестром шли реконструкторы 1812 года, коллектив театра костюма «Катюша» в нарядах, отражающих эпоху, руководители Ленинградской области и Гатчинского района, колонны всех поселений Гатчинского района. В костюмах участников шествия отражался мир пушкинских сказок, лирических произведений, стихотворений и романов. Тут и Кот Ученый, и Пиковая Дама, и Онегин, и Руслан с Людмилой. Одних только Пушкиных с десяток, и все разного возраста. По всему карнавальному маршруту их приветствовали восторженные зрители.

Главная сцена и несколько праздничных площадок разместились у водонапорной башни. В карнавальных каретах на праздник прибыли хранители культурных ценностей и традиций - ветераны Пушкинского праздника. Воспитанники школы бального танца «Олимпия» сопроводили их на сцену для цветочной церемонии, а зрители поблагодарили громкими аплодисментами.

В приветственном слове глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим также отметила всех, кто стоял у истоков, создавал и творил Пушкинский праздник на гатчинской земле. В этом году он обрел новые формы, сохранив традиции театрального действия.

Как всегда, все 17 поселений представили на сцене тематические визитки, но с обязательным использованием произведений русских классиков. При этом каждому муниципальному образованию была дана своя конкретная тема.

- Каждый раз не перестаю удивляться нашим талантливым землякам, их творческому поиску. Каждое поселение на празднике выглядит ярко и неповторимо. Каждый номер восхищает. И так - каждый год! Браво всем участникам! – отметила депутат Законодательного собрания Ленобласти Людмила Тептина.

Коллективы администраций, учреждения культуры, жители, дети, занимающиеся в творческих студиях - все вместе проделали огромную работу, и все справились на отлично, как одна дружная команда. Пушкинское карнавальное действие получилось очень зрелищным и красивым. Здесь же на сцене прошла церемония награждения участников карнавала. В этот раз конкурсная комиссия не выбирала лучших. Грамоту от руководства района и свою минуту славы получили все поселения.

- Пушкинский праздник - это настоящая гордость гатчинской земли, - написали в соцсетях жители Веревского поселения. - Он имеет большую историю. И свое выступление этого года мы посвятили автору и родоначальнику этого праздничного события - Михаилу Иосифовичу Лейкину. Пусть же Пушкинский праздник продолжает жить таким, каким его задумал Михаил Иосифович! Пусть этот день остается истинным днем поэзии, творчества и искусства!

«Каждый выбирает по себе»

Специальный гость 37-го областного Пушкинского праздника – актер театра и кино, певец Антон Макарский выступил с музыкально-поэтической программой «Каждый выбирает по себе». После чего здесь же, на сцене в Приоратском парке, продолжилась театрализованная концертная программа.

На площадке у водонапорной башни все желающие могли принять участие в различных мастер-классах, сделать своими руками гравюры, попробовать силы в каллиграфии, сыграть в лапту, посмотреть кукольный спектакль и вкусно поесть.

Народное гуляние охватило практически всю территорию Приоратского парка между двумя озерами. На берегу Черного озера открылся читальный зал. А на берегу озера Филькино смотрели мультфильмы и фильмы, в том числе по мотивам сказок Пушкина, а также фотографировались в тематических фотозонах.

Семейные команды участвовали в путешествии-квесте «Загадочная история городского парка»: искали важный исторический документ, погрузившись в историю Приората.

Вокруг водонапорной башни развернулась выставка «Летопись Пушкинского праздника на Гатчинской земле», подготовленная «Парковым агентством» Ленинградской области совместно с газетой «Гатчинская правда». Гости праздника с интересом познакомились с историей Пушкинского праздника по материалам нашей газеты.

В честь праздника состоялась торжественная церемония награждения победителей творческого конкурса-проекта туристско-экскурсионных поездок «Мой родной край - Ленинградская область». С приветственным словом к победителям обратился председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский, вручив благодарности и памятные подарки ребятам. Среди награжденных - ученица 8-го класса Коммунарской школы № 1 Глафира Яковлева.

Еще одна приятная новость. В парке появился новый арт-объект – миловидная и хозяйственная Белочка из сказки Пушкина. Деревянную резную фигуру Белочки установили на большой елке недалеко от водонапорной башни. Белочку изготовили мастера производственного объединения «Древландия». Так было положено начало новой традиции. Как отметила директор «Паркового агентства» Елена Любушкина, возможно, в будущем в Приоратском парке появятся и другие герои пушкинских сказок.

Во второй половине дня в Поэтическом сквере на пр. 25 Октября прошел поэтический «СКВЕРный фестиваль». В деревне Кобрино в музее «Домик няни Пушкина» - детская программа «В гостях у Нянюшки».

«Сказка о царе Салтане» на берегу Черного озера

Масштабным мероприятиям не помешал даже зарядивший к вечеру дождь. Кульминацией праздника в Приоратском парке стала опера Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» в исполнении музыкантов Симфонического оркестра Ленинградской области. Музыканты играли у Черного озера на фоне живописного ландшафта Приоратского парка, а зрители наслаждались музыкой под открытым небом.

Главные партии исполнили солисты Мариинского и Михайловского театров, а также Государственной филармонии для детей и молодежи Санкт-Петербурга. Гостей праздника развлекали известные пушкинские персонажи: Царь Салтан, Милитриса, Ткачиха, Повариха, сватья баба Бабариха, царевич Гвидон, Царевна-Лебедь и чудо-белочка, веселые скоморохи, корабельщики и весь честной народ Тмутаракани и острова Буяна.

Усилившийся дождь промочил насквозь преданных искусству гатчинцев, но не испортил им настроение. Даже наоборот – вызвал массу ярких эмоций, став частью декораций и спецэффектов.

«В лесах, во мраке ночи праздной…»

В поселке Суйда в 23 часа мероприятия только начались. Впервые в Гатчинском районе прошло иммерсивное шоу «В лесах, во мраке ночи праздной…». С помощью волонтеров участники шоу распределились на группы, которые проследовали по маршрутам в глубь зеленого массива. Во мраке ночи они погрузились в разные эпохи и стали участниками знаменательных событий, предшествующих становлению пушкинской эпохи и, конечно же, попали в век творца. Действие проходило за прудом в усадьбе Суйда.

Ночное шоу завершилось памятным ритуалом, посвященным великому поэту. На следующий день социальные сети пестрили феерическими фотографиями и видео-зарисовками. Восторженных отзывов не счесть.

- Самое душевное и чудесное - это усадьба Абрама Петровича Ганнибала в Суйде, - пишут пользователи соцсетей. - Ох, и натворили нынче. Устроили иммерсивное шоу в лесу после полуночи. Вот это настоящее волшебство! А еще соловьи, и месяц над озером. Чудеса, да и только!





Татьяна Можаева