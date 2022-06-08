Дело табак

Сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность преступной группы, которая организовала изготовление и сбыт табачных изделий с поддельными акцизными марками.

6-го июня было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 327.1 УК РФ. Задержаны трое фигурантов. Полицейские провели 10 обысков.

Незаконное производство табачных изделий было организовано в ангаре в Гатчинском районе. В ходе обыска оперативники нашли оборудование, шесть коробок с сигаретами, коробку с 12 килограммами некоего растительного вещества – предположительно, табака, и полсотни рулонов упаковочной бумаги.

В соседнем – Ломоносовском – районе, на территории частной конюшни около Кипени были обнаружены склады немаркированной готовой табачной продукции и компонентов для производства сигарет. Оперативники изъяли 80 коробок с табаком – по 95 кг каждая, три сотни пачек папирос, девять рулонов упаковочной сигаретной бумаги и 60 бобин офсетной.

Второй склад располагался в Петербурге – в гаражном кооперативе в 5-м Предпортовом проезде. Там нашли 50 коробок с папиросами – почти 20 тысяч пачек. Полиция установила, что фальсификат реализовывался на Южном рынке в Петербурге и в других регионах.

Троих фигурантов задержали и допросили. В ходе обысков у них в квартирах изъяли мобильные телефоны, ноутбук, тетрадь с черновыми записями и другие предметы, имеющие доказательное значение для уголовного дела. Подозреваемые находятся под домашним арестом. Ведется следствие.