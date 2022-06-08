Ленинградские строители и коммунальщики помогут Енакиево

«Строительный блок собрал и отправил первую партию материалов, необходимых для подготовки к отопительному сезону, ремонта кровель, фундаментов, систем водоснабжения и социальных объектов. В город отправились три грузовика — около 160 наименований стройматериалов: от обычных досок и цемента до гаек, вентилей и кранов», — рассказал зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Сотрудники региональных комитетов по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству отправились в Енакиево лично, чтобы оценить масштаб предстоящих работ.

«По поручению губернатора коммунальщики поддержали областных дорожников и медиков, которые уже здесь, в Енакиево. Первые машины прибыли уже сегодня. Разгружаем наш гуманитарный груз: комплекты для ремонта сетей и кровель. Все будет хорошо!» — отметил председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству региона Александр Тимков.

Стройматериалы для ремонта систем водоснабжения предоставил «Леноблводоканал», для жилых домов – региональный Фонд капитального ремонта, для социальных объектов – подрядные организации и застройщики, стабильно работающие на территории Ленинградской области. Список материалов формировался, исходя из запросов администрации Енакиево.

Напомним, накануне на Донбасс выехали пассажирские автобусы с грузом гуманитарной помощи. Всего из Ленинградской области уже отправлено около 200 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Груз собран силами неравнодушных жителей при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия». Пункты сбора организованы в каждом районе региона. Также в Енакиево работают ленинградские медики — проводят диспансеризацию жителей и помогают местным медикам.