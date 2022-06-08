Пудомягское поселение: аллея, набережная, ДК

- Центральная аллея в п. Лукаши благоустраивается в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» комитета по ЖКХ Ленинградской области, – поясняет глава администрации Пудомягского поселения Сергей Якименко. – В прошлом году мы разработали проект совместно с Центром компетенций, добились получения субсидии – теперь реализовываем.

…Аллею мостят фигурной плиткой, устанавливают фонари, посадили 50 новых лип взамен аварийных тополей – врагов аллергиков. Еще посадят кусты – сирень, чубушник, кизильник; поставят скамейки, городские качели и навесы от дождя (мамы с колясками очень просили). В конце аллеи установят полукруглую перголу, от которой в новогодние праздники протянутся гирлянды к растущей рядом сосне. Красота! Поддерживать красоту и порядок помогут камеры видеонаблюдения на новых столбах уличного освещения.

На благоустройство аллеи выделено более 11 млн рублей, и большая часть – из областного бюджета. Подрядчик – ООО «Корт» работает со значительным опережением графика. Объект обещают сдать в двадцатых числах: торжественное открытие аллеи запланировано на 26 июня – в День поселения.

Как рассказал Сергей Якименко, за счет комитета по ЖКХ также идет благоустройство дворовых территорий домов № 8 и

№ 9 в Пудомягах. На Речной улице оборудуют универсальную детскую спортивную площадку – для маленьких детей и подростков. Сейчас проходит аукцион по выбору подрядчика.

Благодаря финансированию дорожного комитета начинаются работы на Ижорской улице, примыкающей к Центральной аллее: там расширят проезжую часть и сделают парковку. Кроме того, в Пудомягах ремонтируется проезд вдоль дома № 8, и уже готовы Овражная и Красная улицы в Лукашах. В прошлом году на средства дорожного комитета в Лукашах отремонтировали Школьную улицу, в Пудомягах сделали проезд вдоль памятника на улице Славы и Речную – получилось большое кольцо вокруг деревни.

- Мы продолжаем заниматься вопросом строительства Дома культуры, – говорит Сергей Васильевич. – Проект готов и отправлен на госэкспертизу. Будем надеяться, что получим его оттуда с положительным заключением, и по программе Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области мы подадим заявку на его строительство. Выделят на это средства или нет, пока непонятно. В комитете по АПК есть программа «Благоустройство сельских территорий», по которой мы в этом году подали заявку на четыре объекта: детскую площадку в Шаглино, тротуары в Пудомягах, пожарный водоем в деревне Большое Сергелево и общественное пространство в Лукашах – за Центральной аллеей, там, где сейчас старая хоккейная коробка. Мы хотим сделать там открытый спортивный комплекс: с раздевалками, площадками для пляжного волейбола, стритбола, прогулочными зонами.

…Будущий Дом культуры должен стать многофункциональным объектом. Во-первых, там предусмотрено помещение для администрации Пудомягского поселения, которая сейчас размещается в Лукашах. И если администрация съедет, нынешнее здание можно будет отдать под детский сад или начальную школу, которой тоже не хватает места. Во-вторых, вместе с администрацией в Лукашах сейчас базируются: библиотека, спортзал, МФЦ, ФАП, парикмахерская, швейное ателье, аптека – потенциальные кандидаты для переезда в новый ДК. Сейчас Дома культуры у Пудомягского поселения нет никакого, не считая небольшого помещения в здании администрации в Лукашах и на втором этаже «Пятерочки», но это не отвечает никаким требованиям. Так что все надежды на строительство.

…Жители поддерживают планы администрации и принимают посильное участие в благоустройстве. Например, по собственной инициативе посадили липы по одной стороне Центральной аллеи в Лукашах. На посадку вышли все вместе – депутаты, ветераны, школьники и их родители. Граждане просят не останавливаться на достигнутом и продолжать благоустраивать поселение. Планы – на несколько лет вперед.

- На 2023 год мы разработали проект «Мозаика» в Пудомягах, – говорит Сергей Якименко. – Это вся территория вдоль трассы, на всем протяжении деревни. А на 2024 год будем разрабатывать проект благоустройства территории от автобусной остановки до памятника Великой Отечественной войны – для включения в программу формирования комфортной городской среды в части устройства общественно значимых территорий. В 2023 году сделаем небольшую набережную в Лукашах вдоль домов № 5 и № 7 на Ижорской улице – получится логическое завершение Центральной аллеи. Территория будет оформлена в одном стиле. В поселении разрабатывается еще масса проектов. Мы обращаемся за помощью к депутатам, в гатчинскую администрацию. Нас поддерживают, так что, рано или поздно, все наши идеи будут планомерно реализованы.

Екатерина Дзюба