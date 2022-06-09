Гатчине вручили «Меч Победы»

Торжественная церемония состоялась в преддверии Дня России. В своей приветственной речи Валентина Матвиенко напомнила о подвиге каждого города воинской славы в годы войны и стойкости их жителей, хранящих и продолжающих сегодня боевые традиции своих предков.

«Я хочу сердечно поздравить жителей этих городов, руководителей регионов, членов делегаций, ветеранов с этим знаковым событием. И в вашем лице хочу передать низкий поклон всем вашим героическим землякам. И тем, кто нерушимой стеной стоял на защите своего Отечества в годы Великой Отечественной войны, и тем, кто сегодня принимает участие в специальной военной операции, защищая безопасность и суверенитет, независимость своей страны, спасая мирных жителей Донбасса», - заявила Матвиенко.

В состав делегации города Гатчины вошли глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, председатель Совета ветеранов войны и труда города Гатчины и Гатчинского района Людмила Голубева и командир поискового отряда «Искра» Андрей Клементьев.

Как призналась после торжественной церемонии Людмила Нещадим, эмоции переполняют.

- Очень волнительно получать такую награду в эти дни – накануне Дня России и в день рождения Петра Великого. Во всем ощущается связь поколений и традиций, гордость за нашу великую державу, которая сегодня была представлена городами воинской славы. У каждого из 45 городов – своя неповторимая история, а из историй малых городов складывается славная история нашей несокрушимой России, – отметила Людмила Нещадим.

Традиция награждать города-герои появилась по инициативе Совета Федерации семь лет назад. «Мечи Победы» изготовлены вручную южноуральскими мастерами в Златоусте. Клинок каждого выполнен из высоколегированной стали, украшен растительным орнаментом и именной дарственной надписью. Ножны покрыты золотом высшей пробы и инкрустированы полудрагоценными уральскими камнями: гранатом, символизирующим пролитую кровь, и голубым топазом - символом мира. Один меч весит 4,5 кг, длина лезвия — 1 метр, рукояти — 20 сантиметров.

Напомним, что в Ленинградской области четыре города воинской славы – Гатчина, Выборг, Луга и Тихвин.