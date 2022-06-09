Награды в канун Дня России
В преддверии государственного праздника ― Дня России, глава региона Александр Дрозденко вручил государственные награды Российской Федерации и награды Ленинградской области.
«Сегодня вручаем награды особо отличившимся жителям Ленинградской области, тем, кто добился успехов, совершил значимые поступки, добился результатов со своими коллективами или сам лично является примером для жителей области. И не так важно ― это награда за трудовую деятельность, общественную или руководящую работу, самое главное, что каждый из награждаемых трудится на благо Ленинградской области и ее жителей. Награждение проходит в преддверии нашего большого праздника —12 июня, Дня России. Мы живём в великой стране и гордимся ее историей. Всегда наша страна из всех испытаний выходила с достоинством. Мы всегда помогали нашим соседям, отстаивали честь и независимость тех государств, которые подвергались нападкам, всегда помогали братским народам. У нашей страны славная история, хорошее настоящее и светлое будущее. Поздравляю всех с государственными наградами. Выражаю слова признательности за ваш труд, за ваши общественные дела», ― поздравил собравшихся Александр Дрозденко.
Награды получили большая группа медицинских работников, учителя, преподаватели среднего и высшего образования, представители промышленных и научно-производственных предприятий.
Среди особых наград – почетная грамота президента Российской Федерации за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией самоотверженность и высокий профессионализм вручена санитарке палаты реанимации Гатчинской клинической межрайонной больницы Ноне Колбая, благодарность президента - санитару приемного отделения Сиверской районной больницы Виталию Томилову, знак «За заслуги перед Ленинградской областью» - почетному гражданину Ленинградской области Юрию Ярову.