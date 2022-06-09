Общежитие для студентов педколледжа: стройка продолжается

В общежитии для будущих педагогов в Гатчине штукатурят стены, делают стяжку и прокладывают инженерные коммуникации. К августу подготовят фасад здания и наружное благоустройство.

Гатчинский педколледж существенно увеличил план приема студентов по специальности «Дошкольное образование». Новое здание закроет потребность в размещении студентов дневной формы обучения.

Напомним, что общежитие рассчитано на 300 студентов. Каждый блок состоит из двух комнат, отдельной ванной комнаты и туалета. На первом этаже разместятся медицинский кабинет, два тренажерных зала, комната для проведения мероприятий, аудитория для подготовки к занятиям и прачечная. Здание общежития оснащено лифтом и соединено с учебным корпусом наземной галереей.

По планам ввести его в эксплуатацию планируется в конце 2022 года.