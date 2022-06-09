Социальный контракт поможет найти выход из тупика

Как преодолеть обстоятельства?

Центр соцзащиты может помочь человеку преодолеть сложившуюся непростую ситуацию по нескольким направлением.

Первое – это поиск работы. Помимо возможной помощи в трудоустройстве, соискателя могут направить на профессиональное обучение или за получением дополнительного профессионального образования. Центр социальной защиты населения заключает с гражданином социальный контракт по направлению «Поиск работы» сроком не более, чем на девять месяцев (включая время трудоустройства – три месяца).

Второе направление – это помощь в открытии, развитии или восстановлении своего бизнеса (ИП) или в оформлении в качестве самозанятого.

Третье – это ведение личного подсобного хозяйства.

Существуют и другие мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации. На cайте cszn.info размещен шаблон для заполнения и написания индивидуального бизнес-плана.

Обратиться за этой услугой могут малоимущие семьи или одинокие граждане. Обязательные условия предоставления услуги: гражданство РФ и проживание в Ленинградской области, а также …бедность. По независящим от заявителя причинам, его среднедушевой доход должен быть ниже величины прожиточного минимума, установленного для социально-демографических групп населения в Ленинградской области на дату обращения.

С 1 июня 2022 года прожиточный минимум на душу населения в 47 регионе составляет 14 059 рублей, для трудоспособного населения – 15 324 рубля, пенсионеров – 12 091 рубль, детей – 13 638 рублей.

Как найти работу с 3 детьми

C 2021 года концептуально изменился подход к предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта. Дифференцированные размеры помощи зависят от вида выбранных мероприятий. Максимальный размер выплаты в Ленинградской области составляет 300 тысяч рублей.

С 1 марта по 31 декабря 2022 года действует специальное условие: трудовые доходы члена семьи, который потерял работу после 1 марта 2022 года и признан безработным, не учитываются при расчете дохода семьи для поиска работы, деятельности в качестве ИП или самозанятого, ведении личного подсобного хозяйства.

В 2021 году с жителями Ленинградской области заключен 2581 социальный контракт. В Гатчинском районе – 123 социальных контакта.

…Например, жительница Гатчинского района Олеся Николаевна С. – мать троих детей 2007, 2010 и 2019 года рождения в прошлом году состояла на учете в Центре занятости в поисках подходящей работы.

1 сентября она обратилась в Гатчинский филиал Центра социальной защиты населения для получения государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлению «Поиск работы». Через неделю с ней был заключен социальный контракт на срок до 30 апреля 2022 года. Эта услуга – своего рода стимул.

В период действия социального контракта Олеся Николаевна проходила собеседования у потенциальных работодателей, в сентябре получила выплату от Центра соцзащиты в размере 12067 рублей. Уже в конце сентября 2021 года она нашла для себя подходящую работу со стабильным заработком, что позволило улучшить материальное положение и выйти из финансового тупика. С момента подтверждения факта трудоустройства Олеся Николаевна получала также дополнительно от Центра социальной защиты населения выплату в течение трех месяцев после трудоустройства по 12 067 рублей.

Куда обращаться?

Способы обращения за предоставлением услуги:

- через МФЦ Ленинградской области;

- через портал государственных и муниципальных услуг;

- через филиалы Центра соцзащиты населения.

Консультацию можно получить в рабочее время по единому бесплатному номеру: 8-800-350-06-05, в группах в социальных сетях «Социальная защита Ленинградской области». Работает чат-бот по предоставлению социального контракта: https://t.me/sockontrakt_47_bot. Можно оставить заявку на официальном сайте Центра социальной защиты населения Ленинградской области.

Подробные условия предоставления услуги, список необходимых документов и способы подачи заявления вы можете найти на сайте Центра социальной защиты населения Ленинградской области в разделе «Особые категории – Трудная жизненная ситуация»: https://cszn.info/socinform/other?id=29.

Андрей Соколов