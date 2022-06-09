Студенты ГИЭФПТ выиграли грант «Росмолодежи»

На конкурс было подано 14 тысяч заявок, но к экспертной оценке допущены 9 тысяч проектов. По результатам экспертной оценки: 1063 участникам присуждены гранты на общую сумму 867 931 000 рублей.

Среди получателей гранта студенты 3-го курса Государственного института экономики, финансов, права и технологий (ГИЭФПТ) направления «Государственное и муниципальное управление»: Максим Иванов (руководитель проекта), Егор Сизиков, Александр Килин, Владимир Урожаев. Ребята выиграли на реализацию своего проекта «proМОДЕРН» 300 тысяч рублей!

Наставником проекта стала Ольга Сергеевна Попова. Их куратором в течении написания проектной инициативы был Дмитрий Гурин - эксперт ВКМП.

- Мы будем заниматься информационно-просветительским контентом. Основное направление - правовое и экономическое «образование» в рамках видеоконтента и постов в соцсетях. Будем кратко и понятно объяснять, как работают органы власти на разных уровнях. Будут новостные сводки о свежих реформах, мини-интервью с должностными лицами, информация о преимуществах Ленобласти, прямые эфиры, - поделился руководитель проекта Максим Иванов.

Ребята уже создали страницу «proМОДЕРН» в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/promodern22. Присоединяйтесь!