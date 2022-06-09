В Ленинградской области работа есть

Для поиска подходящей работы с начала года на областную Биржу труда обратились 11,6 тысяч человек, безработными были признаны 4,7 тысяч человек. За это время служба занятости выдала более 10 тысяч направлений на работу. Каждый третий, получивший направление, был трудоустроен. Всего с начала года новую работу в регионе нашли 4 тысячи жителей области.

Сегодня в базе вакансий региона 51,5 тысяча предложений, из них 79% по рабочим профессиям, 21% относится к специальностям инженерно-технических работников и служащих.

В этом году при содействии службы занятости уже было трудоустроено на временную работу 1252 подростка, 517 из них — за первые дни июня. Работы организованы в государственных и муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта, благоустройства, в некоммерческих организациях. Основные виды работ — благоустройство территорий и участие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий.

Также получили помощь государства работодатели, принявшие на работу 30 безработных жителей региона в возрасте до 30 лет. Работодатели, принимающие участие в этой программе, могут получить компенсацию на заработную плату до 54,2 тысяч рублей за одного работника.

С начала года создано 15 рабочих мест для ленинградцев с ограниченными возможностями здоровья. Граждане с инвалидностью заняли должности от помощника повара и уборщика помещений до старшего менеджера по продажам недвижимости и заместителя генерального директора по безопасности.

Клиенты Биржи труда могут не только воспользоваться услугами по поиску подходящей работы — Биржа труда помогает желающим начать свое дело. С начала года с помощью службы занятости 93 человека зарегистрировались в качестве самозанятых, 28 стали индивидуальными предпринимателями. Начинающие бизнесмены работают в сферах пошива и ремонта одежды, торговли, оказывают строительные и юридические услуги, открывают салоны красоты.

По направлению от Биржи труда приступили к обучению 564 безработных, еще 255 человек было направлено на переобучение и повышении квалификации работников предприятий. В рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» проходят обучение 307 жителей Ленинградской области.

По информации Биржи труда, уровень регистрируемой безработицы в регионе сегодня составляет 0,4%.