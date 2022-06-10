Абоненты «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» могут перейти на электронную квитанцию

В настоящий момент ежемесячно на территории четырех регионов компания выставляет более 2,3 млн счетов. Переход на электронное взаимодействие по учету и оплате услуг поставки природного газа, помимо удобства хранения и просмотра документов, позволит сократить сроки их доставки, а также минимизировать риски доступа к личной информации, указанной в бумажной квитанции, или потери платежного документа.

Получение электронной квитанции позволит не зависеть от работы почтовых служб и своевременно оплачивать счета, что гарантирует бесперебойное газоснабжение. Ведь при образовании задолженности более чем за два месяца поставщик газа, согласно законодательству, вправе приостановить газоснабжение должника до полной оплаты образовавшегося долга.

ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» активно развивает дистанционные сервисы взаимодействия с абонентами. В настоящее время получить практически все услуги можно, воспользовавшись личным кабинетом клиента или мобильным приложением. Кроме того, на сайте компании организована возможность онлайн-записи на посещение абонентских пунктов, вызова специалиста для пломбировки газового счетчика, а также подачи заявки на оформление договора на поставку газа.

Пресс-служба ООО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург»