Новый уголок комфортной городской среды

Жители Гатчины принимают активное участие в выборе общественных территорий, подлежащих включению в программу «Формирование комфортной городской среды». В конце мая завершилась очередная серия голосований по выбору общественного пространства и конкретного проекта для благоустройства. Это территория под названием «Гатчинский дворик» у дома Ольдерогге на улице Красной. Скоро ее ждут обновления.

Уже месяц ведутся работы на ул. Соборной – в этом году завершится благоустройство пешеходной части улицы.

Активно работает подрядчик на новом объекте - площадке, расположенной между территорией Гатчинской больницы и жилыми домами №№ 48, 52, 56 по пр. 25 Октября, от улицы Рощинской до Красносельского шоссе. Этот проект также прошел народное обсуждение. Создание комфортной среды здесь идет в плановом порядке. К началу лета стала просматриваться территория линейного парка. Строители мостят пешеходную аллею, спланировали площадки для отдыха с твердым покрытием и цветниками. На аллее будут установлены арт-объекты, скамейки и урны.

- Качество работы подрядчика понравилось. Уже сейчас можно видеть, как преображается территория. До конца лета объект должен быть сдан, - сказал председатель комитета ЖКХ Гатчинского района Александр Супренок.

И, действительно, есть с чем сравнить. Гатчинцы помнят, что эта территория была совершенно не благоустроена. Отсутствовало твердое покрытие дорожек, и в дождь образовывалась грязь и лужи. Возле входов на территорию больницы «красовались» несанкционированные стоянки автотранспорта.

Согласно проекту здесь появится и велодорожка, включенная в общегородскую систему велосипедного движения, и велопарковки, и тематические площадки – для различных возрастных групп.

А вот новые «умные остановки», как на проспекте 25 Октября, в этом году в городе не появятся, хотя Гатчина была в программе 2022 года и уже были заключены соглашения на установку 27 «умных остановок». К сожалению, из-за проблем с финансированием в марте областным правительством было принято решение перенести строительство остановок на 2023 год.

- Наша работа в рамках этого соглашения – подготовка и строительство основания, заездных карманов, подводка интернета и электричества. Проекты и сметы готовы, - сказал Александр Супренок. - Вернемся к этому вопросу в 2023 году.

Татьяна Можаева