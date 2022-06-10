Результаты ЕГЭ - на Госуслугах
Результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) можно узнать на портале Госуслуг.
Для этого нужно:
1. Авторизоваться под своей подтвержденной учетной записью;
2. Перейти в раздел «Документы»;
3. Выбрать блок «Образование»;
4. В поле «Результаты ЕГЭ» нажать «Запросить».
5. Результаты появятся в личном кабинете в течение нескольких секунд.
«Посмотреть результаты ЕГЭ на Госуслугах может выпускник, если у него есть подтвержденная учетная запись на портале. Результаты экзаменов сохранятся в личном кабинете и в дальнейшем помогут оценить шансы при поступлении в вузы. Благодаря нашей совместной работе с Рособрнадзором и Минобрнауки каждый год процедура выпускных экзаменов и поступления в вузы становится удобнее. Абитуриентам не нужно тратить время на подготовку бумажных документов, а результаты всех испытаний доступны на одном ресурсе», – комментирует замглавы Минцифры России Олег Качанов.
Основной период проведения ЕГЭ начался 26 мая. С момента сдачи экзамена до публикации результатов проходит до 14 дней.
Первые результаты будут известны не позднее:
10 июня - география, химия и литература;
17 июня - русский язык;
20 июня - математика.
Полный график обработки экзаменационных работ доступен на официальном сайте Рособрнадзора