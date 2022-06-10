Для этого нужно:

1. Авторизоваться под своей подтвержденной учетной записью;

2. Перейти в раздел «Документы»;

3. Выбрать блок «Образование»;

4. В поле «Результаты ЕГЭ» нажать «Запросить».

5. Результаты появятся в личном кабинете в течение нескольких секунд.

«Посмотреть результаты ЕГЭ на Госуслугах может выпускник, если у него есть подтвержденная учетная запись на портале. Результаты экзаменов сохранятся в личном кабинете и в дальнейшем помогут оценить шансы при поступлении в вузы. Благодаря нашей совместной работе с Рособрнадзором и Минобрнауки каждый год процедура выпускных экзаменов и поступления в вузы становится удобнее. Абитуриентам не нужно тратить время на подготовку бумажных документов, а результаты всех испытаний доступны на одном ресурсе», – комментирует замглавы Минцифры России Олег Качанов.

Основной период проведения ЕГЭ начался 26 мая. С момента сдачи экзамена до публикации результатов проходит до 14 дней.

Первые результаты будут известны не позднее:

10 июня - география, химия и литература;

17 июня - русский язык;

20 июня - математика.

Полный график обработки экзаменационных работ доступен на официальном сайте Рособрнадзора