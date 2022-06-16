Ленинградских медиков наградили

«Хочу поздравить всех, кто работает в очень важной и значимой отрасли Ленинградской области ― в медицине. Счастлив, что вы являетесь частью нашей большой ленинградской медицинской семьи. С каждым годом она растет ― если два года назад в Ленинградской области насчитывалось более 25 тысяч работников отрасли здравоохранения, то сегодня вас больше 27 тысяч. Спасибо вам за ваш профессионализм, участие, любовь к делу и пациентам. Успехов вам, и крепкого здоровья!», ― поздравил он.

Почти 70 медицинским сотрудникам региона во время торжественного мероприятия были вручены государственные награды и благодарности. Почетные грамоты Министерства здравоохранения РФ сегодня получили заместитель главврача Ломоносовской больницы Андрей Вишнягов, заведующая терапевтическим отделением Сланцевской больницы Жанна Монич, и.о. главврача Гатчинской КМБ Роман Осадчий и начальник отдела кадров Киришской больницы Ирина Хитрина.

Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» вручен хирургу Шлиссельбургской городской больницы Галине Васильченко. Звание «Почетный работник здравоохранения Ленинградской области» получили заведующая педиатрическим отделением Детской клинической больницы Татьяна Панова, заведующий хирургическим отделением Ленинградской областной клинической больницы Андрей Прядко и педиатр Тихвинской больницы им. А.Ф.Калмыкова Елена Шнитман.

Также медикам были вручены знаки отличия «За заслуги перед здравоохранением Ленинградской области» I, II и III степени, почетные грамоты и благодарности губернатора региона и Законодательного собрания. А из рук председателя комитета по здравоохранению Сергея Вылегжанина награды получили победители областного конкурса профессионального мастерства 2022 года.