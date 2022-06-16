В области появятся новые «Теремки»

«Уход известных иностранных брендов с рынка общественного питания открывает дорогу нашему, российскому, бизнесу. Многим жителям Ленинградской области уже знаком «Теремок» и их меню русской кухни. Прошлой осенью открылся первый полноценный ресторан в Гатчине, который уже успешно работает. Развитие сети ресторанов в Ленинградской области даст новые рабочие места и откроет возможности для сотрудничества с нашими предприятиями пищевой промышленности и сельского хозяйства», ― прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В планах компании к 2027 году открыть в Ленинградской области 14 фудтраков и 15 ресторанов. В числе рассматриваемых для локализации городов ― Всеволожск, Гатчина, Выборг, Кингисепп, Сосновый Бор, Кириши, Мурино, Кировск, Волхов, Тосно, Сертолово, Янино.

Объем инвестиций составит более 500 млн рублей, новые объекты общепита позволят создать 750 рабочих мест в Ленинградской области.

Развивающаяся сеть ресторанов домашней кухни «Теремок» входит в тройку лидеров рынка общественного питания и является самой крупной российской ресторанной сетью по количеству объектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Компания также является одним из крупнейших работодателей двух регионов, где трудятся более 2 700 человек.

Сегодня в Ленинградской области работают шесть ресторанов сети «Теремок»: в ТРК «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» в городах Мурино и Кудрово; в городе Гатчине и в поселке Виллози Ломоносовского района.