День России – в детсаду № 13

Традиционно праздник начался с поднятия флага Российской Федерации и исполнения государственного гимна. Право поднять флаг в этот день доверили Демьяну Топоркову и Дарье Луценко – победителям творческого конкурса, который проходил в честь Дня защиты детей.

Ребят приветствовали областной парламентарий Александр Русских и руководитель приемной губернатора в Гатчинском районе Людмила Сенькина. Также на празднике присутствовали гости: директор Сусанинского культурно-досугового центра Иван Балашов и директор Минской начальной школы-детского сада Анастасия Крылова.

В концерте участвовали друзья детского сада – ансамбль «Казачья доля» из Санкт-Петербурга. Артисты исполнили народные казачьи песни, поиграли с детьми и родителями в народные игры, потанцевали. Выступали и сами воспитанники детсада: ребята из старших и подготовительных групп станцевали и прочитали стихи.

Екатерина Дзюба