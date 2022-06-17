Электронная квитанция: ответы на вопросы

Что такое электронная квитанция?

Электронная квитанция — это полноценный единый платежный документ на оплату жилищно-коммунальных услуг, который совершенно не отличается от бумажной версии, только приходит не в почтовый ящик, а на электронную почту и в Личный кабинет клиента.

Какие преимущества имеет электронная квитанция?

Сроки — электронная квитанция придёт на Вашу электронную почту раньше бумажной.

Надежность — электронная квитанция никогда не потеряется. Её никто не вытащит из почтового ящика, как это часто случается с бумажными. А ещё она доступна для изучения и оплаты в любое время и в любом месте, где есть Интернет.

Конфиденциальность — документ придёт на электронную почту, доступ к которой есть только у Вас.

Электронную квитанцию просто оплатить. Произвести оплату можно как через цифровые сервисы ЕИРЦ ЛО или платёжных партнёров, так и наличными, просто предъявив QR-код квитанции на смартфоне оператору банка или в отделении Почты России.

Электронная квитанция помогает проявить заботу о близких, т.к. позволяет получать и оплачивать счета своих пожилых родных.

Как можно оплатить услуги по электронной квитанции?

· В Личном кабинете клиента ЕИРЦ ЛО https://lk.epd47.ru/ в разделе Оплата. При этом совершенно не важно, являетесь ли Вы зарегистрированным пользователем или нет.

· Через «СберБанк» и «Почта банк». В офисах нужно показать оператору QR код квитанции или назвать номер лицевого счета. В терминале — поднести смартфон с изображением QR-кода к считывающему устройству. Оплата доступна и в мобильных приложениях банков, причем у Сбера можно также передать показания приборов учёта.

· В отделениях «Почты России», «Петроэлектросбыта» — нужно показать оператору QR код на электронной квитанции или назвать номер лицевого счета.

· Доступна также оплата в офисах и мобильных приложениях «Банк Санкт-Петербург» и «Банк Россия», в приложении «Тинькофф Банка».

С иными способами оплаты можно ознакомиться на сайте ЕИРЦ ЛО в разделе Частным клиентам — Способы оплаты.

Нужна ли бумажная квитанция в качестве подтверждения оплаты?

Единственным подтверждением оплаты является фискальный чек. Он выдается при оплате в любом случае. При электронной оплате чек направляется на электронную почту. Если Вы производите оплату в Личном кабинете клиента ЕИРЦ ЛО, то все чеки надежно хранятся в разделе История оплат.

Если не понравится получать электронную квитанцию, можно вернуть бумажную?

Возобновить получение единого платежного документа можно в любой момент в Личном кабинете клиента или в территориальном управлении АО «ЕИРЦ ЛО».

Куда обращаться. если не пришла квитанция?

Если клиент не получил единый платёжный документ на бумажном носителе или на электронную почту, просим обратиться в территориальное управление АО «ЕИРЦ ЛО» по месту нахождения объекта недвижимости. Обратиться в территориальное управление можно любым удобным способом: по телефону, по электронной почте или посетить клиентский офис лично. Контакты территориальных управлений размещены на сайте https://epd47.ru/ в разделе ОФИСЫ, а также на едином платёжном документе.

Способы подключения

Выбрать электронную квитанцию и подписаться можно за пару минут.

· На сайте http://epd47.ru/ через удобную форму «Электронная квитанция»;

· В Личном кабинете клиента https://lk.epd47.ru в настройках профиля выбрать «Получение квитанции в электронном виде для лицевых счетов»;

· В мобильном приложении «ЕИРЦ. Ленинградская область» в настройках профиля выбрать «Использовать адрес электронной почты для направления платёжного документа»;

· В каждом центре обслуживания клиентов или клиентском офисе АО «ЕИРЦ ЛО».

Если у Вас возникли вопросы, их можно задать операторам контактного центра по телефону: 8 (812) 630-20-10.