ЛАЭС: экологично, экономично, эффективно

Экскурсию по площадке новых блоков с водо-водяными энергетическими реакторами ВВЭР-1200 провел для гостей начальник отдела информации ЛАЭС Николай Кашин. Он показал, как устроен блочный пункт управления АЭС, как работают турбина, башенные испарительные градирни и брызгальные бассейны.

Во время замеров радиации, которые произвели сотрудники ЛАЭС как на станции, так и за ее пределами, участники экскурсии убедились в том, что показатели в норме. О безопасности предприятия свидетельствует и тот факт, что большинство сотрудников живут в нескольких сотнях метров от АЭС, в Сосновом Бору.

«Если бы было опасно, мы бы не селили здесь семьи, не растили детей рядом со станцией», - заметил Николай Кашин.

Директор Ленинградской атомной станции Владимир Перегуда подчеркнул, что безопасность – приоритет предприятия: «В 2021 году не было нарушений в работе АЭС, классифицированных по шкале ядерных аварий ИНЕС, которые можно было бы отнести к аномальным ситуациям. Также не были зафиксированы нарушения со срабатыванием каналов систем безопасности. Не было допущено возгораний и несчастных случаев. А эмиссия радиоактивных веществ традиционно была в разы ниже допустимых пределов».

Также он уточнил, что ЛАЭС долгое время была крупнейшей АЭС Европы. Сегодня это пилотная станция по продлению ресурсных характеристик и дальнейшему выводу из эксплуатации канальных реакторных установок.

«Уровень безопасности энергоблоков РБМК был повышен на порядок, а срок их эксплуатации продлен с 30 до 45 лет, - сказал директор ЛАЭС. - Третья очередь станции – это энергоблоки ВВЭР-1200. У этого проекта есть свои конкурентные преимущества: экономическая эффективность, усовершенствованные активные системы безопасности, низкая чувствительность к ошибкам персонала, значительный (60 лет) проектный ресурс, способность работать в маневренных режимах и другие».

Осмотреть ЛАЭС, чтобы лично убедиться в безопасности главного атомного предприятия Ленобласти, в этот день прибыл и легендарный хоккеист, депутат Госдумы, посол доброй воли ООН, глава Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов.

Он выразил уверенность в том, что ВООП и госкорпорацию «Росатом» ждёт большая и продуктивная совместная работа на благо природы - и с точки зрения сохранения уникальных водоемов России, и с точки зрения сохранения биоразнообразия, и по всем другим актуальным вопросам экологической и климатической повестки.

«В дальнейшем мы планируем совместно с региональными органами исполнительной власти, ответственными за экологию и охрану природы, а также с районными администрациями приступить к решению задач по системной очистке акваторий водоемов, - уточнил Вячеслав Фетисов. - Такие проекты должны служить примером для всех местных властей».

…В программе экскурсии был «круглый стол» по теме «Ленинградская АЭС и окружающая среда». Всех приветствовали руководители ЛАЭС и Сосновоборского городского округа. Для журналистов подготовили презентацию «ЛАЭС сегодня», рассказали об экологической политике и общественных проектах в области экологии.

Основные направления работы ЛАЭС – строительство новых блоков, обеспечение теплом и водой, изготовление изотопной продукции. Атомные станции приносят госкорпорации «Росатом» примерно 60% дохода. В 2020 году Ленинградская атомная станция была признана лучшей в стране наряду с Балаковской АЭС.

Как пояснил директор станции Владимир Перегуда, главная задача ЛАЭС – безопасное и бесперебойное производство электроэнергии. Все остальное – вторично. И станция со своей миссией справляется, обеспечивая более половины энергопотребления Петербурга и Ленинградской области.

…После экскурсии по ЛАЭС журналисты посетили лабораторию внешней дозиметрии отдела радиационной безопасности и щита автоматической системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) Ленинградской АЭС и прослушали доклад о методах исследования водоемов и наблюдении за радиационной обстановкой. После чего все в сопровождении дозиметриста отправились в Приморский парк к городскому пляжу, чтобы убедиться воочию: радиационный фон в норме.

Произвели замеры и установили: радиационная обстановка на берегу Финского залива и реки Коваш спокойная.

Екатерина Дзюба