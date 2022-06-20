Гатчинцы лучше всех представили бюджет

В этом году обладателями памятных подарков стали молодые жители Ленинградской области и комитеты финансов администраций Кингисеппского и Гатчинского районов и Сосновоборского городского округа.

«Хочу поблагодарить всех, кто представил на конкурс свои проекты. Это всегда очень важно, особенно сейчас, в такое непростое время, когда надо начинать думать и делать что-то полезное и нетипичное для своей жизни», — отметил первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман Марков.

В номинации «Бюджет для граждан в картинках» среди физических лиц победили Михаил Власов, Валерий Байков и Владислав Ершов за проект «Бюджет города Гатчины на 2022 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

В номинации «Бюджет и чрезвычайные ситуации» среди физических лиц отмечены Дмитрий Жилюк, Яна Жирякова, Елена Кудряшова, Антонина Углова и Виталий Шепелев за проект «Ленинградская область, за чей счёт борьба с COVID-19?».

В номинации «Лучший проект местного бюджета для граждан» среди юридических лиц первое место занял комитет финансов администрации Кингисеппский района за проект «Бюджет для граждан к проекту Решения Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» «О бюджете муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

На втором месте — комитет финансов администрации Сосновоборского городского округа за проект «Проект бюджета Сосновоборского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Третье место досталось комитету финансов Гатчинского района за проект «Бюджет для граждан Гатчинского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

«Такая работа не проходит даром. Все, что связано с инновациями в наше время, с желанием что-то придумать, что-то осмыслить — это всегда сказывается потом на дальнейшем пути, дальнейшей жизни. Люди, которые приходят в финансовую профессию, потом связывают с этим всю свою дальнейшую жизнь и удерживаются в этой профессии навсегда. Я хочу пожелать, чтобы вы нашли себя, и дальше финансовая работа и финансовая служба с вами шли по жизни и помогали вам и в семье, и в жизни, и в работе», — обратился в завершение к призерам конкурса Роман Марков.