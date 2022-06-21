Как у большинства людей есть адрес по месту жительства, так и у всех владельцев Интернет-устройств есть IP-адрес. Что это такое, какова его роль в определении личности пользователя и что будет, если его узнают, поясняют специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Английская аббревиатура IP (Internet Protocol) расшифровывается как межсетевой протокол. IP‑адрес служит для связи: на него отправляются электронные письма, запросы сайтов и прочая информация при выходе пользователя в Сеть.

Этот уникальный идентификатор есть у любого подключенного к Интернету устройства. Он состоит из 4 чисел (от 0 до 255) и выглядит так: 172.19.356.4. Узнать свой IP-адрес можно, например, через сервис 2ip.

IP‑адреса бывают статическими (постоянными) и динамическими (меняется при каждом подключении). Ещё используют понятия белый и серый IP. Белый — это персональный адрес, а серый — общий, через него в Сеть выходят несколько пользователей (например, в одной организации или доме).

Обычным пользователям провайдеры выдают серые динамические адреса. Статические и белые понадобятся при создании веб-сайта и оформляются за отдельную плату. Следовательно, определить местоположение пользователя с серым динамическим адресом почти невозможно.

«Да я тебя по IP вычислю!»

Вычислить пользователя по IP реально. Но даже если это случится, с этой информацией вряд ли что-то смогут сделать, а точнее, использовать во вред. Увидеть чей-то IP можно, если получить прямой запрос с его устройства. К примеру, человек отправил вам электронное письмо. Теперь его IP‑адрес можно найти через расширенную информацию в сообщении. Другой способ — отследить цепочку подключений с помощью специального сервиса.

Согласитесь, в повседневной жизни вряд ли кто-то будет настолько усердствовать, чтобы узнать ваш IP.

Если кто-то узнал ваш IP

Что он может сделать с этой информацией? На самом деле, немногое. Обычный человек по адресу IP максимум может посмотреть название вашего провайдера, страну и город, откуда вы выходили в Интернет.

Однако по запросу полиции, следственного комитета или ФСБ, провайдер предоставит точное место, откуда вы выходили в Сеть. Сотрудники интернет-компании обязаны будут уточнить, какой адрес был присвоен устройству пользователя в обозначенный отрезок времени. И это сработает даже в случае с динамическим IP. А если быть точнее, у провайдеров записи идут не по IP, а по MAC-адресам сетевой карты. По запросу следственных органов смотрят, с какого MAC-адреса ушла информация, и тогда данные пользователя становятся известны.

Таким образом, адрес IP характеризует не отдельное устройство, а одно сетевое соединение. Поэтому если кто-то его и вычислит, найти вас вряд ли сможет.