Второй этап ремонта Красносельского шоссе начался

Участок ремонта протяжённый — почти 18 километров — поэтому он был условно поделен на две части для минимизации неудобств водителей. На первом — от подъезда к Гатчине до Пудомяг — ранее был срезан старый асфальт, после чего за несколько ночей был уложен черновой слой нового полотна. В среду дорожники приступят здесь уже к укладке верхнего слоя. До конца недели будет закончено снятие старого асфальта на втором отрезке Пудомяги — Коммунар после чего опять же по ночам будет выполняться укладка покрытия.

«Такой сложный график работ обусловлен тем, чтобы не создавать заторов на оживлённой магистрали, соединяющей область и Санкт-Петербург. Мы слышим водителей, которые просят находить баланс между ремонтным сезоном и проведением ремонтных работ», — пояснил глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.

Закончить всю работу тут планируется к началу осени. Помимо замены полотна на усиленный асфальт, разработанный по методу объемного проектирования (щебень особой формы и специально подобранное битумное вяжущее лучше противостоят образованию колеи) будут укреплены обочины и поставлены новые остановки. В Романовке также обновлена пешеходная дорожка.

Напомним, в прошлом году на Красносельском шоссе «Ленавтодор» обновил участок от Виллозей до Вайялово.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Гатчинском районе уже обновлена трасса Сокколово — Мариенбург, готовится ремонт участка трассы Низковицы — Кипень (8 километров до деревни Волковицы).