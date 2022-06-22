Область помнит

«Сегодня с 4 утра проходят митинги, посвящённые очень трагической дате. 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на нашу страну. На стороне Германии выступили 22 страны Европы, которые поддержали ее и техникой, и дивизиями. В июле немецкая армия уже вышла на подступы к Ленинградской области в районе Луги. И здесь они получили отпор. Ополченцы, которые состояли из студентов, преподавателей, рабочих, интеллигенции — наспех составленные части получили задачу удержать немцев хотя бы на неделю. 41 день оборонялся Лужский рубеж. И это позволило подготовиться к обороне Ленинграда, а 8 сентября 1941 года фашисты сомкнули кольцо вокруг города. В непрерывных боевых действиях Ленинград и Ленинградская область находились до августа 1944 года. Ни одна область не испытала таких тягот, страшных боев и громадных потерь, как наша. Мы помним и Невский пятачок, и Синявинские высоты, и Ораниенбаумский плацдарм, и Дорогу жизни, которая спасла Ленинград в блокаду. По ней шли вооружение, хлеб, медикаменты. Страшную цену заплатила область за время Ленинградской битвы. Мы продолжаем ежегодно с поисковиками находить останки погибших советских солдат. И только у 10% узнаем имена и находим родственников. Остальные числятся, как неизвестные солдаты. Непростое сегодня время, когда мы должны говорить правду о войне, потому что в Европе сносят памятники советскому солдату-освободителю. Именно 22 июня мы ещё раз вспоминаем тех, кто отдал жизни за свободу и независимость нашей страны. Советский Союз потерял больше всех жизней своих солдат за Победу. Ни одна страна мира не положила столько на алтарь победы. В этот день начала войны надо помнить, кто освободил Европу и кто принёс победу, и кто сделал так, что на долгие годы «коричневая чума» ушла с Европейского континента. К сожалению, она сегодня вернулась. И сегодня наши солдаты, ополченцы Донбасса борются с нацизмом. Я желаю вам, уважаемые ветераны, долгих лет жизни, чтобы на вашем примере молодые знали, что такое война и никогда такого не допустили», — сказал Александр Дрозденко.

22 июня, в День памяти и скорби, в Ленинградской области пройдут около 240 памятных мероприятий, посвящённых всем погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Мероприятия в регионе начались в ночь с 21 на 22 июня: в Гатчине, Астраче и у музея «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировском районе в полночь зажглись «Огненные картины войны», составленные участниками регионального Всероссийского движения «Волонтеры Победы» из свечей. В Волосово и деревне Большая Вруда в 4 часа утра прошла акция «Школьный вальс».

В течение всего дня на мемориалах и братских воинских захоронениях области ветераны, волонтеры, активисты и все неравнодушные жители региона примут участие в церемониях возложения цветов и венков.

Сегодня в области также проходят акция «Свеча памяти», автопробеги, митинги и открытие памятника полному кавалеру Ордена Славы и местному жителю Павлу Фёдоровичу Семенову в Парке Победы поселка Аннино Ломоносовского района.