Судебные приставы взыскали алименты с жителя Гатчины

В районном отделении УФССП России по Ленинградской области находится исполнительное производство в отношении 42-летнего местного жителя. По решению суда гражданин Ш. обязан выплачивать алименты на содержание своего 16-летнего сына в размере 1/4 части всех видов заработка ежемесячно. Без уважительных причин отец не перечислял денежные средства на содержание несовершеннолетнего и накопил задолженность. Неисполнение родительского долга мужчина оправдывал отсутствием трудоустройства.

Так как должник не предпринимал никаких мер к погашению задолженности и выплате текущих алиментов, судебный пристав-исполнитель составил в отношении него протокол об административном правонарушении по статье 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Кроме того, сотрудник службы вынес постановление о временном ограничении неплательщика в праве управления транспортным средством. Родитель также был предупреждён об уголовной ответственности по статье 157 УК РФ за неуплату алиментов.

Протокол о привлечении отца-должника к административной ответственности был направлен в суд для рассмотрения по существу. Суд, рассмотрев материалы дела, признал его виновным в правонарушении и назначил наказание в виде 40 часов обязательных работ.

После применения данных принудительных мер и общественно-полезной работы Ш. осознал неотвратимость наказания, в том числе в виде лишения свободы, и принял меры к погашению задолженности. Мужчина внёс на депозитный счет отделения судебных приставов всю сумму долга в размере 340 тысяч рублей. Денежные средства перечислены взыскателю.

Испытывая чувство вины перед своим сыном, гатчинец решил принимать участие в его жизни и помогать всем необходимым. Гражданин устроился на официальную работу, текущие платежи по алиментам осуществляются им надлежащим образом. На данный момент Ш. при участии бывшей супруги готовит документы о передаче имущества, принадлежащего ему на праве собственности, своему сыну после достижения совершеннолетия.