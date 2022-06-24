Самым активным советам депутатов - награды

Председатель областного парламента Сергей Бебенин и председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению Дмитрий Рытов вручили победителям и призерам заслуженные награды.

В номинации «Представительный орган городского поселения с численностью населения свыше 20 тысяч человек, городского округа» 3-е место занял Совет депутатов муниципального образования «Город Гатчина».

В номинации «Представительный орган городского поселения с численностью населения до 10 тысяч человек» 2-е место занял Совет депутатов Таицкого поселения,

В номинации «Представительный орган сельского поселения с численностью населения свыше 5 тысяч человек»: 3 место – Совет депутатов Пудостьского поселения.

Впервые в конкурсе участвовало Дружногорское городское поселение.

- Уверена, что такие конкурсы позволяют муниципальным органам власти сравнить свои показатели, наметить направления развития и совершенствования деятельности, вносит соревновательный дух, что в конечном итоге приводит к развитию и укреплению муниципальных органов власти и их деятельности на благо населения, - поделилась депутат областного парламента Людмила Тептина.