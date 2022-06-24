Шахматное лето в Гатчине

«Такой сильный состав мы принимали впервые, - сообщает тренер гатчинского клуба «Диалог. Chess» Лариса Аббясова. - Мы рады, что к нам на день рождения клуба приехали очень серьезные игроки из Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Самую многочисленную (шестнадцать участников) и по-спортивному «зубастую» команду представил клуб «Дебют» из Кудрово (сильнейший клуб области по результатам 2021 года года)… Что-то сложилось замечательно, где-то ошибались, но точно вложили в этот турнир много наших сил и душу. Победители получили медали авторского дизайна, а каждый абсолютный победитель турнира - настоящий кованый кубок».

Детскому шахматному клубу «Диалог.chess», который работает на базе детского интеллект-клуба «Диалог.Kids» - всего три года. Но за этот, казалось бы, небольшой промежуток времени воспитанники клуба добились замечательных успехов в престижных шахматных соревнованиях и турнирах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Неудивительно, что среди победителей Летнего кубка «Диалог.chess» оказались и гатчинские ребята, которые давно уже зарекомендовали себя как сильнейшие игроки в своих возрастных категориях. Назовем имена наших победителей.

В турнире А блистательно сыграл Савва Антонов («Диалог.chess»), занявший второе место в абсолютном зачете. Третье место в абсолютном зачете — у гатчинца Александра Сажина.

Первые места в разных возрастных категориях завоевали Антон Паращенко («Диалог.chess») и Артем Баранов («Диалог.chess»). Второе место — у Артема Сапелкина (клуб «Шахматное королевство»). Третье место — у Владимира Жалова («Диалог.chess») и Марии Красильниковой («Диалог.chess»).

В турнире В первое место — у Даниеля Антоничука («Шахматное королевство»). Второе место в разных возрастных категориях — у Романа Ташкина и Максима Вербилова («Диалог.chess»). Третье место — у Полины Власовой («Диалог.chess»). Прекрасно выступил, но, к сожалению, не вошел в зачет призеров из-за возрастного ограничения Дмитрий Шестак.

Чтобы этот день надолго запомнился участникам Летнего кубка, организаторы приготовили для них необычный подарок — экскурсию по Приоратскому дворцу в Гатчине.

Юные шахматисты приняли участие в авторской программе сотрудника ГМЗ «Гатчина» Константина Иванова «Средневековые шахматы». Рыцарь ордена госпитальеров рассказал ребятам о том, как в Гатчине появился рыцарский замок, как шахматы влияли на судьбы людей и государств, почему настоящий рыцарь должен уметь играть в шахматы, о самых невероятных шахматных партиях Средневековья. Решая старинные шахматные задачи, ребята помогли рыцарю завоевать руку принцессы, одолеть коварного Ангела Тьмы и решить судьбу узника.

Юлия Лысанюк