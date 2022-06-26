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Где на предстоящей неделе будут отключать свет?

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах на предстоящей неделе будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

27.06.2022 с 09:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Сяськелево, ул. Центральная.

 

29.06.22 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. Заречная д. 1-7;

ул. Западная д. 1, 1А, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 20А, 22;

ул. 2-я Западная д. 5, 6, 8, 10, 10А, 11, 12А, 13;

пер. Тенистый д. 3-10;

ул. Осенняя д. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 15;

ул. Ясная д. 4.

 

29.06.2022 с 08:00 до 16:00

г. Гатчина:

пр. 25 Октября д. 38, 40, 42, 42Б;

ул. Хохлова д. 23А, 29, 31, 35, 35А, 37;

ул. Гагарина д. 4, 3, 1.

 

29.06.2022 с 08:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. Хохлова д. 33, 35 А;

пр. 25-го Октября д. 36, 42, 46, 46 кор. 1, 48. 48А;

ул. Гагарина д. 2А, 6;

ул. Рощинская д. 15.

 

30.06.2022 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. Рощинская д. 18, 18А.

 

27.06.2022 с 23:00 до 06:00 28.06.2022

Вырицкое ГП:

ул. Соболевского д. 38А; д. 44 к. 1; 72, 66, 50А, 46А, 58;

ул. Андреевская д. 25; 20-26; 35А, 35Б; 15; 27-31;

ул. Жертв Революции д. 25; 15; 24-44;

ул. Вокзальная д. 1, 2, 2Б, 3; 24-52; 59-78; 57-72А; 39-68; 45-84;

ш. Сиверское д. 4, 8А; 42-58, 29А; 20-36; 6-16; 1-25; 2-43А; 56-80, 72-74;

ул. Слуцкая д. 11; 2-26; 30-51; 9;

ул. Повассара д. 28; 4-43; 1-15;

ул. Оредежская д. 1-43; 44-54;

ул. Сергучевская д. 7-36; 43-73; 31-46; 31-41; 66; 52Б;

ул. Баркановская д. 2; 1-3; 57-86; 49-80; 45-64; 65-92;

котельная; КНС;

ул. Полякова д. 1-18;

ул. Удельная д. 1-21; 1-32;

пер. Колхозный д. 1-7;

ул. Красная д. 18-29; 37-47;

ул. Восковская д. 1-15;

ул. Петровская д. 1-17;

ул. Кочкарная д. 25-31; .

ул. Алексеевская д. 12-21; 1-11;

ул. Никольская д. 22-33; 39-68; 30-43; 3-33; 70-76, 42А, 42;

ул. Средняя д. 50-68; 28-39; 1-35; 22-26; 1-11;

ул. Тосненская д. 9-18; 1-8;

ул. Максимова д. 1-10; 5-21;

пер. Гатчинский д. 1-8;

ул. Гатчинская д. 1-19А;

ул. Софийская д.1-15;

ул. Шифлеровская д. 1-21;

ул. Лужская д. 8-14;

ул. Радищева д. 1-10;

ул. Лесная д. 1-18; 14-25, 27-29;

ул. Румянцева д. 1-15;

ул. Береговая д. 1-9;

 

30.06.2022 с 08:30 до 17:00

Кобринское СП:

д. Кобрино

ул. Центральная д. 4-12; 6-8; 1Г; 7, 32; 1Б;

ул. Приречная д. 1-12; КНС

ул. Школьная д. 1-6;

ул. Зеленая д. 9, 11, 13; 1-8

ул. Лесная д. 1; детский сад; школа

ул. Пушкинская д. 1-18

д. Кобрино д. 108

ул. Советских воинов д. 1-38;

ул. Мира д. 1-43;

ул. Некрасова д. 1-12;

ул. Торфяная д. 1-6

 

01.07.2022 с 09:00 до 16:00

Таицкое ГП:

п. Тайцы:

ул. Калинина д. 1-93; 73А;

ул. Островского д. 23-87;

ул. Советская д. 53-76;

пер. Советский 4-8;

пер. Кировский д. 1-30; 1-6;

пер. Краснофлотский д. 1-10;

ул. Юного Ленинца д. 20-50;

ш. Гатчинское д. 16А;

ул. Пионерская д. 1-9;

ул. Озёрная д. 1-5