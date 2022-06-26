Где на предстоящей неделе будут отключать свет?
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах на предстоящей неделе будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
27.06.2022 с 09:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Сяськелево, ул. Центральная.
29.06.22 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Заречная д. 1-7;
ул. Западная д. 1, 1А, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 20А, 22;
ул. 2-я Западная д. 5, 6, 8, 10, 10А, 11, 12А, 13;
пер. Тенистый д. 3-10;
ул. Осенняя д. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 15;
ул. Ясная д. 4.
29.06.2022 с 08:00 до 16:00
г. Гатчина:
пр. 25 Октября д. 38, 40, 42, 42Б;
ул. Хохлова д. 23А, 29, 31, 35, 35А, 37;
ул. Гагарина д. 4, 3, 1.
29.06.2022 с 08:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Хохлова д. 33, 35 А;
пр. 25-го Октября д. 36, 42, 46, 46 кор. 1, 48. 48А;
ул. Гагарина д. 2А, 6;
ул. Рощинская д. 15.
30.06.2022 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Рощинская д. 18, 18А.
27.06.2022 с 23:00 до 06:00 28.06.2022
Вырицкое ГП:
ул. Соболевского д. 38А; д. 44 к. 1; 72, 66, 50А, 46А, 58;
ул. Андреевская д. 25; 20-26; 35А, 35Б; 15; 27-31;
ул. Жертв Революции д. 25; 15; 24-44;
ул. Вокзальная д. 1, 2, 2Б, 3; 24-52; 59-78; 57-72А; 39-68; 45-84;
ш. Сиверское д. 4, 8А; 42-58, 29А; 20-36; 6-16; 1-25; 2-43А; 56-80, 72-74;
ул. Слуцкая д. 11; 2-26; 30-51; 9;
ул. Повассара д. 28; 4-43; 1-15;
ул. Оредежская д. 1-43; 44-54;
ул. Сергучевская д. 7-36; 43-73; 31-46; 31-41; 66; 52Б;
ул. Баркановская д. 2; 1-3; 57-86; 49-80; 45-64; 65-92;
котельная; КНС;
ул. Полякова д. 1-18;
ул. Удельная д. 1-21; 1-32;
пер. Колхозный д. 1-7;
ул. Красная д. 18-29; 37-47;
ул. Восковская д. 1-15;
ул. Петровская д. 1-17;
ул. Кочкарная д. 25-31; .
ул. Алексеевская д. 12-21; 1-11;
ул. Никольская д. 22-33; 39-68; 30-43; 3-33; 70-76, 42А, 42;
ул. Средняя д. 50-68; 28-39; 1-35; 22-26; 1-11;
ул. Тосненская д. 9-18; 1-8;
ул. Максимова д. 1-10; 5-21;
пер. Гатчинский д. 1-8;
ул. Гатчинская д. 1-19А;
ул. Софийская д.1-15;
ул. Шифлеровская д. 1-21;
ул. Лужская д. 8-14;
ул. Радищева д. 1-10;
ул. Лесная д. 1-18; 14-25, 27-29;
ул. Румянцева д. 1-15;
ул. Береговая д. 1-9;
30.06.2022 с 08:30 до 17:00
Кобринское СП:
д. Кобрино
ул. Центральная д. 4-12; 6-8; 1Г; 7, 32; 1Б;
ул. Приречная д. 1-12; КНС
ул. Школьная д. 1-6;
ул. Зеленая д. 9, 11, 13; 1-8
ул. Лесная д. 1; детский сад; школа
ул. Пушкинская д. 1-18
д. Кобрино д. 108
ул. Советских воинов д. 1-38;
ул. Мира д. 1-43;
ул. Некрасова д. 1-12;
ул. Торфяная д. 1-6
01.07.2022 с 09:00 до 16:00
Таицкое ГП:
п. Тайцы:
ул. Калинина д. 1-93; 73А;
ул. Островского д. 23-87;
ул. Советская д. 53-76;
пер. Советский 4-8;
пер. Кировский д. 1-30; 1-6;
пер. Краснофлотский д. 1-10;
ул. Юного Ленинца д. 20-50;
ш. Гатчинское д. 16А;
ул. Пионерская д. 1-9;
ул. Озёрная д. 1-5