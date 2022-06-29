Библиотекам области – новые поступления

Подарок читателям региона сделал инвестиционно-промышленный холдинг GS Group, чтобы популяризировать изучение истории страны и сохранить память о ее знаковых событиях.

Подчеркивая значимость проекта, с предисловием к книге выступила Председатель Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко. В нем она отметила особое значение событий начала XVIII века для нашей страны, указав, что именно тогда Россия получила новые возможности для своего развития — экономического, социального, политического.

«В Ленинградской области написаны славные страницы истории нашей страны. Именно здесь были одержаны первые значимые победы Северной войны: взяты крепости Нотебург и Ниеншанц, Ям и Копорье. В дельте Невы Петр I заложил будущую столицу – Санкт-Петербург. А в 1710 году петровская армия победила под Выборгом, навсегда отвадив шведов от нашей ижорской земли. Жители Ленинградской области с трепетом относятся к истории своего края и хранят память о петровских завоеваниях. Уверен, что книга, предлагающая свежий взгляд на эту эпоху, будет пользоваться у ленинградцев большой популярностью», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Ценность научно-популярного издания «300 лет большой победы: Петр I и Северная война» ― в большом объеме исторических данных и подробном описании малоизученных аспектов экономической, внутриполитической и социокультурной жизни нашей страны в ту эпоху. Книгу дополняет богатый иллюстративный материал.

Каждому значимому событию Северной войны посвящен один разворот с иллюстрациями — гравюрами и картами той эпохи, а также написанными в основном в XIX в. историческими картинами. В книге можно ознакомиться с биографическими справками о большинстве значимых деятелей, в первую очередь военных, но также царствующих особ и дипломатов. Кроме того, читатели смогут изучить «вещный мир» Северной войны: как и чем воевали, что носили и чем питались, каков был повседневный быт солдат и офицеров.