Борьба с борщевиком продолжается

Согласно Земельному кодексу Российской Федерации, собственники и арендаторы участков, землепользователи, землевладельцы обязаны проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями, кустарниками и сорными растениями.

Для актуализации информации по засоренности борщевиком в октябре-ноябре 2020 года прошло обследование всей территории Ленинградской области с использованием новых технологий. Так, в Гатчинском районе борщевик тогда занимал территорию 476 га, а всего в Ленобласти – более 11 тысяч га.

Полученные данные послужили основой для планирования и организации работы по обследованию и уточнению крупных ареалов произрастания борщевика и борьбы с ним.

Поселения против борщевика

По информации отдела АПК, в Гатчинском районе ежегодно растет активность поселений в реализации комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком: участников соответствующих программ становится больше, увеличиваются площади обрабатываемых земель. Так, в 2019 году участниками государственной программы по борьбе с борщевиком химическим способом стали восемь поселений, в 2020 году - девять, в 2021 году - 12 поселений: Большеколпанское, Войсковицкое, Вырицкое, Елизаветинское, Кобринское, Новосветское, Сиверское, Сусанинское, Сяськелевское, г. Коммунар, Пудомягское, Пудостьское. Объем освоенных бюджетных средств на борьбу с борщевиком химическим способом по поселениям составил более 5 млн рублей, в том числе 3,9 млн рублей - из областного бюджета и 1,1 млн – из местного.

Субсидии для АПК

В последние годы объем бюджетных ассигнований на борьбу с борщевиком предприятий АПК неуклонно растет. Так, начиная с 2015 года, администрация Гатчинского района ежегодно предусматривает на борьбу с борщевиком субсидии. Они предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уничтожение борщевика механическим способом.

В 2021 году объем бюджетных средств на мероприятие составил 861,8 тысяч рублей. Субсидии получили четыре сельскохозяйственных предприятия: ООО «Суйдинское», АО «Гатчинское», АО ПЗ «Пламя», АО «Нива-1». Площадь обработки земель сельскохозяйственного назначения механическим способом составила 363 га.

Кроме того, в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий», мероприятия по борьбе с борщевиком на землях сельскохозяйственного назначения выполнены товаропроизводителями на основании соглашений с комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти. Участникам мероприятий предоставляются субсидии из областного бюджета на борьбу с борщевиком химическим методом.

В 2021 году работы на землях сельхозназначения химическим способом проведены на общей площади 356 га в шести хозяйствах Гатчинского района.

Общая сумма предоставленных субсидий составила 2,1 млн рублей, в том числе 1,23 млн рублей из бюджета Ленинградской области.

Всего в 2021 году в результате проведенных мероприятий по борьбе с борщевиком, реализуемых в рамках государственных и муниципальных программ, общая площадь обработки составила 1302,9 га, в том числе поселениями - 583,9 га; сельскохозяйственным товаропроизводителями - 719 га.

Стоп-борщевик 2022

В 2022 году прошли отбор для предоставления субсидии на борьбу с борщевиком 13 поселений. По информации из Веревского, Дружногорского и Таицкого поселений борщевик на их территории присутствует в виде единичных очагов. Поселения справляются с ним своими силами.

В 2022 году поселениями Гатчинского района планируется обработать химическим способом земельные участки общей площадью 645,78 га. Это на 61,88 га больше, чем в прошлом году. Работы уже проводятся.

Также в настоящее время ведется работа по заключению соглашений для получения субсидий для сельхозпредприятий. Определяются показатели по площадям обработки.

Между тем сохраняется проблема множественных очагов произрастания борщевика на паевых землях, землях ликвидированных предприятий - ГУ ОПХ «Память Ильича, ЗАО «Рождественское», АОЗТ «Дружба», вдоль полос отвода федеральных и региональных дорог.

В Гатчинском районе создана постоянно действующая комиссия по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения. Сейчас работа идет в Елизаветинском, Сусанинском и Рождественском поселениях.

В рамках областного закона «Об административных правонарушениях» за нарушение требований по скашиванию и уборке дикорастущей травы, корчеванию и удалению дикорастущего кустарника, удалению борщевика Сосновского, в 2021 году административной комиссией Гатчинского района было рассмотрено 33 протоколов. Сумма штрафов составила 53,5 тысяч рублей.

В 2022 году, согласно постановлению правительства, контрольные мероприятия и плановые проверки не проводятся. Все внимание будет сфокусировано на профилактике нарушений. В план по реализации комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на 2022 год в Гатчинском районе включена разъяснительная работа, а также выполнение конкретных работ по локализации и ликвидации очагов борщевика.

Татьяна Можаева