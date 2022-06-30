Предприниматели получили субсидии

Заявки начали принимать 11 мая. В итоге на конкурс было подано 10 заявок от индивидуальных предпринимателей и одного общества с ограниченной ответственностью. В этом году общий размер субсидий из бюджета Гатчинского района и области составил 2 миллиона 539 тысяч рублей. Из них 2 млн 186 тысяч – средства Ленинградской области.

По условиям конкурса, общий размер субсидии для одного субъекта не может превышать 700 тысяч рублей. Субсидия предоставляется из расчета не более 80% произведенных затрат.

21 июня в городской администрации состоялась процедура конкурсного отбора. Собралась комиссия, которую возглавили заместитель главы администрации Гатчинского района Владимир Норкин и начальник отдела по развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка Наталья Рудченко.

Каждый претендент выступал с презентацией своего проекта. Члены комиссии задавали уточняющие вопросы, например, о системе налогообложения, по которой работает предприниматель, о количестве его сотрудников, о помещении и оборудовании, о деловых партнерах и конкурентах, о финансовых рисках и т.п. Проекты оценивались комиссией по системе балльных оценок. Учитывалось и количество рабочих мест, и фактическая реализация проекта – работает предприниматель или только собирается, и приоритетность сферы для Гатчинского района, и фактор депрессивности поселения, которое представляет претендент.

В числе соискателей были: производитель детских развивающих игр, владелец автомастерской, полиграфическое предприятие, предприниматели из сферы туристического бизнеса, общепита, клининговых услуг, детского воспитания и развития, а также владелец химчистки, производитель жидких косметических средств.

Индивидуальный предприниматель Наталья Спичак представила свой туристический центр «Лукоморье» в Суйде. Основная идея заключается в создании многофункционального центра туриндустрии. «Лукоморье» – это комплексные туристические услуги: экскурсии, отдых, кафе, сувениры, многие из которых производятся непосредственно в Кобринском поселении.

По профессии Наталья Васильевна – музеевед и педагог-организатор социально-культурной деятельности. У нее двадцатилетний опыт музейной работы и практика организации общественного питания и гостиничного бизнеса. Ее туристический центр заработал в марте, и уже есть положительная динамика. Наталья Спичак запрашивала 698720 рублей, и эта субсидия ей одобрена.

Индивидуальный предприниматель Егор Ковалышкин представил свой автосервис, который оказывает комплексные услуги по уходу за автомашинами. Спектр этих услуг постоянно расширяется, в ближайшее время необходимо закупить шиномонтажное оборудование к следующему сезону. Проект предпринимателя понравился комиссии: по сумме набранных баллов он занял третье место. Егор Евгеньевич получит запрашиваемую субсидию в 700 тысяч рублей.

Алина Голикова представила проект городского центра семейного досуга. Центр уже работает и пользуется спросом. Но для более эффективных занятий с малышами необходимо закупить оборудование для сенсорной комнаты. Алина Сергеевна – выпускница Гатчинского педагогического колледжа и сейчас учится на третьем курсе вуза по специальности «практическая психология». О том, что необходимо маленьким детям, она знает не понаслышке.

- Сейчас много детей, что называется, с проблемами, – рассказывает Алина Сергеевна. – Для коррекции развития им очень полезно заниматься в такой сенсорной комнате: это игра со светом, с водой, с песком, тактильные ощущения – игра со специальными дощечками с разным покрытием, развитие мелкой моторики. Комплекс рассчитан на возраст от года до семи лет, так как комната оборудована приспособлениями для каждого возраста: если годовалому предлагается просто потрогать предметы, то семилетнему уже доступны разные эксперименты.

Центр семейного досуга может стать альтернативой для так называемых «не садиковых» детей. Режим работы центра такой: родители приводят ребенка и оставляют на четыре часа. Педагог в это время ведет с малышом занятия. Сейчас большинству маленьких посетителей центра от двух с половиной до четырех лет. Своим преимуществом Алина Голикова считает индивидуальный подход к каждому ребенку. В группе – не больше 3-5 человек. Программа занятий с ребенком зависит от его потребностей: кого-то приводят просто поиграть, а кому-то необходим специальный комплекс упражнений.

На приобретение интерактивного оборудования для своего бизнеса предприниматель запрашивала 626460 рублей. Её проект получил одобрение комиссии и четвертое место по сумме баллов, и теперь Алина может рассчитывать на субсидию.

Лучшим проектом конкурсная комиссия признала коррекционно-развивающий клуб «Дети говорят» Натальи Куликовой. Это система комплексной помощи детям с ограниченными возможностями, коррекция недостатков в физическом или психическом развитии малышей, ребят дошкольного и младшего школьного возраста.

Наталья Сергеевна получит субсидию в сумме 281934 рубля на закупку оборудования для спортивной зоны. Как пояснила предпринимательница, клубу нужны скамейки разного размера и формы, сенсорный стол и сухожаровой шкаф для обработки зондов.

Проект предусматривает создание специальных условий для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями посредством комплексного дифференцированного подхода. Заниматься с детьми будут логопеды, дефектологи, психологи, нейропсихологи, нейропедагоги, преподаватели лечебной физкультуры и другие.

Ознакомившись со всеми презентациями, члены комиссии долго совещались. Как заметила председатель комитета финансов Гатчинского района Любовь Орехова, входившая в конкурсную комиссию, все проекты на этот раз оказались очень интересными:

- Каждый соискатель прекрасно подготовился: изучил рынок, свою нишу, преимущества перед конкурентами. Каждый представил конкретный бизнес-план, взвешенно, аргументированно. А главное, это не просто прожекты – предприниматели уже работают и просят субсидии на действующий бизнес. И, конечно, для бюджета Гатчинского района эти налогоплательщики представляют особенный интерес: вложенные в субсидии деньги вернутся в казну.

…В запрашиваемом объеме удалось выделить субсидии четырем проектам. Пятый победитель – индивидуальный предприниматель Грайр Акопян получил 232 тысячи рублей – остаток средств. Это чуть больше половины суммы, которую он запрашивал на развитие своей клининговой компании.

Ожидая своей участи, предприниматели волновались, как на экзамене. Когда огласили решение комиссии, победители конкурса не скрывали своей радости. Но почивать на лаврах рано: контроль целевого использования субсидии ведется в течение трех лет с момента заключения соглашения, и в случае бизнес-фиаско деньги придется вернуть.

Екатерина Дзюба