Спорт становится доступнее

Получить налоговый вычет можно через работодателя по фактическим расходам, а с 2023 года — самостоятельно через личный кабинет на портале «Госуслуг» или непосредственно в территориальном управлении Федеральной налоговой службы. Максимальная сумма, с которых можно будет получить налоговый вычет, составляет 120 тысяч рублей, а максимальная сумма средств, которые получится вернуть, — 15,6 тысяч рублей.

Для того, чтобы спортивные организации и индивидуальные предприниматели могли предоставить своим клиентам налоговый вычет, им необходимо до 1 октября текущего года подать заявление для включения в соответствующий перечень в комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области. Подробная информация указана на сайте профильного ведомства https://sport.lenobl.ru/ru/news/49409/

В настоящее время в Ленинградской области 70 спортивных организаций готовы предоставлять налоговый вычет своим клиентам. В их числе — крупные фитнес-центры, спортивно-оздоровительные организации, государственные спортивные учреждения и индивидуальные предприниматели — сеть фитнес-клубов «Алекс Фитнес», хоккейный клуб «Легион Новоселье», Лодейнопольская спортивная школа, ФОК «Штандарт» в Лодейном Поле, ФОК «Луга», Спортивный центр Тосненского района, Ледовая арена «Кириши», Физкультурно-спортивный центр «Фаворит» в Выборге, физкультурно-спортивный центр «Волхов» и другие.