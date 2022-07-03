ГАИ предупреждает: встречная полоса – для встречного движения

Сегодня отмечается День Госавтоинспекции. Накануне праздника начальник отдела ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району подполковник полиции Денис Кузин рассказал о ситуации на гатчинских дорогах и призвал водителей соблюдать правила дорожного движения, чтобы не пополнять печальную статистику.

- С начала года у нас наблюдается рост аварийности. За пять месяцев – 14 погибших. Это в два раза больше, чем в прошлом году в это же время. Основная причина этих аварий – выезд на встречную полосу. Все 14 человек погибли по вине водителей. Большая часть ДТП с серьезными последствиями происходит на трассе Санкт-Петербург – Псков, на региональных дорогах – как в населенных пунктах, так и вне.

Всего за пять месяцев на дорогах Гатчинского района произошло 91 ДТП с погибшими и пострадавшими. Непосредственно в столкновениях погибло 10 человек, травмировано – 92. Из-за наезда на препятствие погиб один человек, двое скончались в результате съезда автомашины с дороги. Также под колесами автотранспорта пострадали 15 пешеходов, один был сбит насмерть. Среди погибших есть и гатчинцы, и жители Петербурга, и те, кто оказался здесь проездом.

- С чем, по-вашему, связан рост числа аварий с погибшими?

- Возможно, после снятия ковидных ограничений люди устремились в путешествия и забыли об осторожности. Машин на трассах стало больше. Может быть, ослабла концентрация внимания. В июне, например, женщина по неустановленной причине выехала на встречную полосу и сбила насмерть велосипедиста.

А первая авария года с летальным исходом случилась уже 3 января на Киевском шоссе: тогда два человека погибли, трое пострадали.

Основной вид ДТП с погибшими – это столкновение транспортных средств. Два водителя, виновных в столкновении, были пьяны: в марте в деревне Шпаньково в такой аварии погиб пассажир, и в апреле на дороге Сиверская – Дружная Горка – Куровицы в результате столкновения двух машин один пассажир погиб, трое получили травмы.

- Видеокамеры не спасают?

- На Киевском шоссе после того, как заканчивается дорога первой категории, стоят камеры – на 50-м километре, в Никольском, в Рождествено. Но водители продолжают нарушать.

- Что делать?

- Устранять причину. Мы работаем. За пять месяцев выявлено 230 нарушений (+80) по части 4 статьи 12.15 – выезд на полосу встречного движения там, где это запрещено правилами. Водители запросто пересекают сплошную линию разметки. А она, между прочим, нанесена не просто так: значит, на этих участках опасно выезжать за пределы своей полосы, совершать обгон. Поэтому и запрещено правилами.

На аварийно-опасных участках мы при возможности выставляем экипаж, и водители, видя на дороге сотрудников ГИБДД, сразу начинают проявлять сознательность. Нам помогают и строевые подразделения Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Обычно они несут службу либо на Псковской трассе, либо на Южном полукольце – А-120.

- Пьяных водителей много?

- Ситуация на грани. Еще немного, и можно будет говорить о том, что число пьяных за рулем растет. У нас заведена практика: каждые выходные проводить профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», иногда участвуют приданные силы – прибывают экипажи из Петербурга для оказания практической помощи.

За пять месяцев было составлено 142 административных протокола по части 1 статьи 12.8 часть – за управление транспортным средством в нетрезвом виде. 71 водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. За повторное нарушение в течение года задержано 29 нетрезвых водителей. По сравнению с прошлым годом, пьяных выявлено больше.

- Детский дорожно-транспортный травматизм тревоги не вызывает?

- Обстановка нестабильная. За пять месяцев пострадало 14 несовершеннолетних. В прошлом году за этот же период было зарегистрировано 15 ДТП с детьми. Пострадавшие, в основном, дети-пассажиры, что тоже свидетельствует о невнимании и халатности водителей. Среди этих детей есть и гатчинцы, и жители Петербурга.

Иногда дети попадают под колеса по собственной неосторожности. Один 10-летний велосипедист, например, внезапно выехал на пешеходный переход прямо из парка – в нарушение правил не спешившись, и водитель не успел среагировать.

- Какие дороги Гатчинского района наиболее аварийно-опасны?

- Конечно, самая аварийная – трасса Петербург – Псков. За пять месяцев там зарегистрировано 153 ДТП. Причины этих аварий: неправильный выбор дистанции, превышение скорости, выезд на встречную полосу, несоблюдение очередности проезда и бокового интервала. Также причиной 46 аварий стало нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.

На шоссе Красное Село – Гатчина – Павловск за пять месяцев произошло 69 ДТП по тем же причинам. Аварийными можно назвать автодорогу Пустошка – Вырица и Стрельна – Кипень – Гатчина. На «бетонке» – А-120 – зарегистрировано за пять месяцев 51 ДТП, в которых двое погибли, 10 пострадали.

На шоссе Гатчина – Ополье произошло 23 аварии. Аварийно-опасные трассы также Гатчина – Куровицы и Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки.

Непосредственно в Гатчине за пять месяцев зарегистрировано всего 501 ДТП. В результате 19 аварий 31 человек получил травмы. Лидирует по количеству ДТП проспект 25 Октября. Самым аварийным днем недели можно назвать вторник – 216 ДТП.

- Денис Петрович, в гатчинской ГИБДД сейчас хватает сотрудников, чтобы контролировать ситуацию?

- На данный момент некомплект составляет три человека. Но есть сотрудник, который собирается на пенсию. Вакантны, в основном, офицерские должности, не хватает инспекторов ДПС. Недавно мы выделяли сотрудников для поддержания порядка во время Санкт-Петербургского экономического форума. Все прошло без замечаний.

В преддверии 3 июля я поздравляю личный состав отдела ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району и ветеранов Госавтоинспекции с профессиональным праздником!

Всем желаю крепкого здоровья, успехов в работе, личностного и карьерного роста, благополучия в семье. Водителям – удачи на дорогах!

Екатерина Дзюба

Отдел ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району приглашает граждан на службу в органы внутренних дел в должности инспектора дорожно-патрульной службы.

Требования к кандидатам: гражданство РФ; возраст от 18 до 40 лет; образование не ниже среднего специального; постоянная регистрация в Петербурге или Ленинградской области; отсутствие судимости.

Мы предлагаем: достойную и своевременную заработную плату; стаж – год за полтора; график службы 2/2; бесплатное медицинское обслуживание (в т.ч. членов семьи) в медучреждениях МВД; обязательное страхование жизни и здоровья; возможность получения бесплатного высшего образования (в т.ч. второго в учебном заведении МВД России); ежегодный оплачиваемый отпуск – 30 рабочих дней + дополнительный отпуск за выслугу лет.

Обращаться по телефону: 8 (911) 086-59-42.