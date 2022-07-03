ГАИ предупреждает: встречная полоса – для встречного движения
Самая частая причина автокатастроф – выезд на полосу встречного движения. Гатчинская ГАИ усиливает работу по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Водителям, в свою очередь, следует утроить бдительность, потому что дорога легкомыслия не прощает: количество погибших в Гатчинском районе за первые пять месяцев в два раза превышает прошлогодние показатели. Вина лежит на тех, кто за рулем.
Сегодня отмечается День Госавтоинспекции. Накануне праздника начальник отдела ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району подполковник полиции Денис Кузин рассказал о ситуации на гатчинских дорогах и призвал водителей соблюдать правила дорожного движения, чтобы не пополнять печальную статистику.
- С начала года у нас наблюдается рост аварийности. За пять месяцев – 14 погибших. Это в два раза больше, чем в прошлом году в это же время. Основная причина этих аварий – выезд на встречную полосу. Все 14 человек погибли по вине водителей. Большая часть ДТП с серьезными последствиями происходит на трассе Санкт-Петербург – Псков, на региональных дорогах – как в населенных пунктах, так и вне.
Всего за пять месяцев на дорогах Гатчинского района произошло 91 ДТП с погибшими и пострадавшими. Непосредственно в столкновениях погибло 10 человек, травмировано – 92. Из-за наезда на препятствие погиб один человек, двое скончались в результате съезда автомашины с дороги. Также под колесами автотранспорта пострадали 15 пешеходов, один был сбит насмерть. Среди погибших есть и гатчинцы, и жители Петербурга, и те, кто оказался здесь проездом.
- С чем, по-вашему, связан рост числа аварий с погибшими?
- Возможно, после снятия ковидных ограничений люди устремились в путешествия и забыли об осторожности. Машин на трассах стало больше. Может быть, ослабла концентрация внимания. В июне, например, женщина по неустановленной причине выехала на встречную полосу и сбила насмерть велосипедиста.
А первая авария года с летальным исходом случилась уже 3 января на Киевском шоссе: тогда два человека погибли, трое пострадали.
Основной вид ДТП с погибшими – это столкновение транспортных средств. Два водителя, виновных в столкновении, были пьяны: в марте в деревне Шпаньково в такой аварии погиб пассажир, и в апреле на дороге Сиверская – Дружная Горка – Куровицы в результате столкновения двух машин один пассажир погиб, трое получили травмы.
- Видеокамеры не спасают?
- На Киевском шоссе после того, как заканчивается дорога первой категории, стоят камеры – на 50-м километре, в Никольском, в Рождествено. Но водители продолжают нарушать.
- Что делать?
- Устранять причину. Мы работаем. За пять месяцев выявлено 230 нарушений (+80) по части 4 статьи 12.15 – выезд на полосу встречного движения там, где это запрещено правилами. Водители запросто пересекают сплошную линию разметки. А она, между прочим, нанесена не просто так: значит, на этих участках опасно выезжать за пределы своей полосы, совершать обгон. Поэтому и запрещено правилами.
На аварийно-опасных участках мы при возможности выставляем экипаж, и водители, видя на дороге сотрудников ГИБДД, сразу начинают проявлять сознательность. Нам помогают и строевые подразделения Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Обычно они несут службу либо на Псковской трассе, либо на Южном полукольце – А-120.
- Пьяных водителей много?
- Ситуация на грани. Еще немного, и можно будет говорить о том, что число пьяных за рулем растет. У нас заведена практика: каждые выходные проводить профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», иногда участвуют приданные силы – прибывают экипажи из Петербурга для оказания практической помощи.
За пять месяцев было составлено 142 административных протокола по части 1 статьи 12.8 часть – за управление транспортным средством в нетрезвом виде. 71 водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. За повторное нарушение в течение года задержано 29 нетрезвых водителей. По сравнению с прошлым годом, пьяных выявлено больше.
- Детский дорожно-транспортный травматизм тревоги не вызывает?
- Обстановка нестабильная. За пять месяцев пострадало 14 несовершеннолетних. В прошлом году за этот же период было зарегистрировано 15 ДТП с детьми. Пострадавшие, в основном, дети-пассажиры, что тоже свидетельствует о невнимании и халатности водителей. Среди этих детей есть и гатчинцы, и жители Петербурга.
Иногда дети попадают под колеса по собственной неосторожности. Один 10-летний велосипедист, например, внезапно выехал на пешеходный переход прямо из парка – в нарушение правил не спешившись, и водитель не успел среагировать.
- Какие дороги Гатчинского района наиболее аварийно-опасны?
- Конечно, самая аварийная – трасса Петербург – Псков. За пять месяцев там зарегистрировано 153 ДТП. Причины этих аварий: неправильный выбор дистанции, превышение скорости, выезд на встречную полосу, несоблюдение очередности проезда и бокового интервала. Также причиной 46 аварий стало нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.
На шоссе Красное Село – Гатчина – Павловск за пять месяцев произошло 69 ДТП по тем же причинам. Аварийными можно назвать автодорогу Пустошка – Вырица и Стрельна – Кипень – Гатчина. На «бетонке» – А-120 – зарегистрировано за пять месяцев 51 ДТП, в которых двое погибли, 10 пострадали.
На шоссе Гатчина – Ополье произошло 23 аварии. Аварийно-опасные трассы также Гатчина – Куровицы и Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки.
Непосредственно в Гатчине за пять месяцев зарегистрировано всего 501 ДТП. В результате 19 аварий 31 человек получил травмы. Лидирует по количеству ДТП проспект 25 Октября. Самым аварийным днем недели можно назвать вторник – 216 ДТП.
- Денис Петрович, в гатчинской ГИБДД сейчас хватает сотрудников, чтобы контролировать ситуацию?
- На данный момент некомплект составляет три человека. Но есть сотрудник, который собирается на пенсию. Вакантны, в основном, офицерские должности, не хватает инспекторов ДПС. Недавно мы выделяли сотрудников для поддержания порядка во время Санкт-Петербургского экономического форума. Все прошло без замечаний.
В преддверии 3 июля я поздравляю личный состав отдела ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району и ветеранов Госавтоинспекции с профессиональным праздником!
Всем желаю крепкого здоровья, успехов в работе, личностного и карьерного роста, благополучия в семье. Водителям – удачи на дорогах!
Екатерина Дзюба
Отдел ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району приглашает граждан на службу в органы внутренних дел в должности инспектора дорожно-патрульной службы.
Требования к кандидатам: гражданство РФ; возраст от 18 до 40 лет; образование не ниже среднего специального; постоянная регистрация в Петербурге или Ленинградской области; отсутствие судимости.
Мы предлагаем: достойную и своевременную заработную плату; стаж – год за полтора; график службы 2/2; бесплатное медицинское обслуживание (в т.ч. членов семьи) в медучреждениях МВД; обязательное страхование жизни и здоровья; возможность получения бесплатного высшего образования (в т.ч. второго в учебном заведении МВД России); ежегодный оплачиваемый отпуск – 30 рабочих дней + дополнительный отпуск за выслугу лет.
Обращаться по телефону: 8 (911) 086-59-42.