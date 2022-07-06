Ленинградские выпускники – среди лидеров России по ЕГЭ

Выпускница «Гимназии № 2» Тихвина Анастасия Евстифеева набрала 300 баллов на ЕГЭ. Она получила наивысший балл по русскому языку, литературе и обществознанию. По результатам основного периода ЕГЭ в России таких всего 16 человек.

Как отметили в комитете общего и профессионального образования, в регионе большой процент выпускников, получивших 81-99 баллов по предмету. Кроме того, насчитывается 60 стобалльников, которые получили наивысший балл по русскому языку, математике профильного уровня, литературе, информатике, химии, истории и обществознанию. Также в Ленинградской области три выпускника набрали 100 баллов по двум предметам: Анна Сулимова из Светогорской школы получила максимальные оценки по русскому и литературе, Олег Анохин из Коммунарской школы №3 – по истории и обществознанию и Ульяна Терентьева из Сланцевской школы №1 - по обществознанию и истории.

«Результаты этого года – на высоком уровне. Шестьдесят стобалльников – это очень хороший результат. Приятно удивили ребята, сдавшие два и даже три экзамена на 100 баллов, – прокомментировала председатель комитета общего и профессионального образования Вероника Реброва. – Все экзамены прошли штатно, без организационно-технологических сбоев и нарушений. Мониторинг хода ЕГЭ вели общественные наблюдатели. Кстати, в их числе уже несколько лет студенты ленинградских вузов и колледжей – члены Российского союза молодежи».

Всего же в текущем году в Ленинградской области ЕГЭ сдали 5517 человек, из которых 5304 выпускника общеобразовательных организаций, 184 выпускника прошлых лет и 29 выпускников образовательных организаций профессионального образования.